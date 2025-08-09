https://ria.ru/20250809/razminirovanie-2034343105.html
Сапер рассказал о разминировании освобожденной территории ДНР
Сапер рассказал о разминировании освобожденной территории ДНР
ДОНЕЦК, 9 авг – РИА Новости. Саперы извлекают из земли до сотни взрывоопасных предметов с каждого квадратного километра при разминировании освобожденной территории ДНР, рассказал РИА Новости сапер 48-го отдельного инженерно-саперного батальона 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Морячок". "Всегда по-разному, но самое достаточно такое объемное - порядка сотни (взрывоопасных предметов на квадратный километр - ред.). Это учитывая, скажем так, те (взрывоопасные предметы - ред), которые там лежали. Не учитывая тех, которые могли еще прилететь. Сбросы, например, и все остальное", – сказал "Морячок". По словам бойца, противник активно использует ударные БПЛА, с которыми ведут борьбу средства ПВО Вооруженных сил России, вследствие чего количество взрывоопасных предметов на земле увеличивается после каждого налета.
Разминирование территории ДНР
При разминировании территории ДНР саперы извлекают из земли до сотни взрывоопасных предметов с каждого квадратного километра освобожденной территории. Об этом рассказал РИА Новости сапер 48-го отдельного инженерно-саперного батальона 51-ой гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Морячок".
