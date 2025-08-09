https://ria.ru/20250809/pvo-2034368074.html
ПВО сбила 26 беспилотников ВСУ над российскими регионами
ПВО сбила 26 беспилотников ВСУ над российскими регионами
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Средства ПВО России за вечер перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотников, больше всего над Тульской и Брянской областями, сообщили в Минобороны."В период с 18:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — отметили в ведомстве.Среди них:Украинские боевики регулярно пытаются атаковать беспилотниками мирные объекты в российских регионах. Силы ПВО отражают удары противника.
