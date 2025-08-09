https://ria.ru/20250809/pvo-2034368074.html

ПВО сбила 26 беспилотников ВСУ над российскими регионами

ПВО сбила 26 беспилотников ВСУ над российскими регионами - РИА Новости, 09.08.2025

ПВО сбила 26 беспилотников ВСУ над российскими регионами

Средства ПВО России за вечер перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотников, больше всего над Тульской и Брянской областями, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T21:09:00+03:00

2025-08-09T21:09:00+03:00

2025-08-09T21:32:00+03:00

брянская область

россия

специальная военная операция на украине

тульская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Средства ПВО России за вечер перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотников, больше всего над Тульской и Брянской областями, сообщили в Минобороны."В период с 18:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — отметили в ведомстве.Среди них:Украинские боевики регулярно пытаются атаковать беспилотниками мирные объекты в российских регионах. Силы ПВО отражают удары противника.

https://ria.ru/20250809/gorlovka-2034314755.html

https://ria.ru/20250809/pvo-2034318947.html

брянская область

россия

тульская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

брянская область, россия, тульская область