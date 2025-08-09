https://ria.ru/20250809/pvo-2034338713.html
ПВО сбила 27 беспилотников над российскими регионами
ПВО сбила 27 беспилотников над российскими регионами - РИА Новости, 09.08.2025
ПВО сбила 27 беспилотников над российскими регионами
Силы ПВО днем уничтожили 27 украинских беспилотников над разными регионами России, сообщило Минобороны. РИА Новости, 09.08.2025
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Силы ПВО днем уничтожили 27 украинских беспилотников над разными регионами России, сообщило Минобороны."Девятого августа т. г. в период с 12:00 мск до 15:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожено 27 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сообщении.Среди них: Украинские боевики регулярно пытаются атаковать беспилотниками мирные объекты в российских регионах. Силы ПВО отражают удары противника.
