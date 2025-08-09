https://ria.ru/20250809/pvo-2034338713.html

ПВО сбила 27 беспилотников над российскими регионами

ПВО сбила 27 беспилотников над российскими регионами

ПВО сбила 27 беспилотников над российскими регионами

Силы ПВО днем уничтожили 27 украинских беспилотников над разными регионами России, сообщило Минобороны. РИА Новости, 09.08.2025

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Силы ПВО днем уничтожили 27 украинских беспилотников над разными регионами России, сообщило Минобороны."Девятого августа т. г. в период с 12:00 мск до 15:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожено 27 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сообщении.Среди них: Украинские боевики регулярно пытаются атаковать беспилотниками мирные объекты в российских регионах. Силы ПВО отражают удары противника.

