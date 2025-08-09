https://ria.ru/20250809/pvo-2034322310.html
ПВО сбила беспилотник, летевший на Москву
ПВО сбила беспилотник, летевший на Москву - РИА Новости, 09.08.2025
ПВО сбила беспилотник, летевший на Москву
Силы ПВО Минобороны сбили один беспилотник, летевший на Москву, сообщил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T13:00:00+03:00
2025-08-09T13:00:00+03:00
2025-08-09T13:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
безопасность
сергей собянин
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Силы ПВО Минобороны сбили один беспилотник, летевший на Москву, сообщил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин."Силы ПВО Минобороны сбили один беспилотник, летевший на Москву", - сказал Собянин.Он отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_4677ae01718c0a755b021330d6f0d169.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, безопасность, сергей собянин, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Москва, Безопасность, Сергей Собянин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила беспилотник, летевший на Москву
Собянин: силы ПВО Минобороны сбили летевший на Москву беспилотник