Российская ПВО сбила украинский Су-27

2025-08-09T12:37:00+03:00

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона сбила самолёт Су-27 воздушных сил Украины, сообщило Минобороны РФ в субботу."Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет Су-27 воздушных сил Украины, две управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 457 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.В Минобороны РФ добавили, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 142-х районах.

