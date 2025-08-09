https://ria.ru/20250809/pvo-2034318947.html
Российская ПВО сбила украинский Су-27
Российская ПВО сбила украинский Су-27 - РИА Новости, 09.08.2025
Российская ПВО сбила украинский Су-27
Российская противовоздушная оборона сбила самолёт Су-27 воздушных сил Украины, сообщило Минобороны РФ в субботу. РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T12:37:00+03:00
2025-08-09T12:37:00+03:00
2025-08-09T12:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
су-27
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b94041b86e490155547b9fdf00735883.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона сбила самолёт Су-27 воздушных сил Украины, сообщило Минобороны РФ в субботу."Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет Су-27 воздушных сил Украины, две управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 457 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.В Минобороны РФ добавили, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 142-х районах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e6421a6f1f278f963fd3152484b3928.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, су-27, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Су-27, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российская ПВО сбила украинский Су-27
МО РФ: ПВО сбила украинский самолет Су-27