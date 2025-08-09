https://ria.ru/20250809/pvo-2034285159.html

Силы ПВО за ночь уничтожили 97 украинских беспилотников

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. ПВО за ночь сбила 97 беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи с 22.41 8 августа до 05.05 мск 9 августа дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.В частности:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

