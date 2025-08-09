Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО за ночь уничтожили 97 украинских беспилотников - РИА Новости, 09.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:18 09.08.2025 (обновлено: 08:20 09.08.2025)
https://ria.ru/20250809/pvo-2034285159.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 97 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь уничтожили 97 украинских беспилотников - РИА Новости, 09.08.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 97 украинских беспилотников
ПВО за ночь сбила 97 беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T07:18:00+03:00
2025-08-09T08:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
курская область
брянская область
вооруженные силы украины
азовское море
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_a16cea4d9e1603e0ec76a0e6fa3c99b1.jpg
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. ПВО за ночь сбила 97 беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи с 22.41 8 августа до 05.05 мск 9 августа дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.В частности:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
курская область
брянская область
азовское море
краснодарский край
калужская область
тульская область
орловская область
белгородская область
республика крым
москва
московская область (подмосковье)
липецкая область
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_32a90aadf5a536d1cd0c5dd1546900ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность, курская область, брянская область, вооруженные силы украины, азовское море, краснодарский край, калужская область, тульская область, орловская область, белгородская область, республика крым, москва, московская область (подмосковье), липецкая область, ростовская область, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Курская область, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Азовское море, Краснодарский край, Калужская область, Тульская область, Орловская область, Белгородская область, Республика Крым, Москва, Московская область (Подмосковье), Липецкая область, Ростовская область, Беспилотники
Силы ПВО за ночь уничтожили 97 украинских беспилотников

Силы ПВО за ночь сбили 97 украинских беспилотников над Россией

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. ПВО за ночь сбила 97 беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны.
«
"В течение прошедшей ночи с 22.41 8 августа до 05.05 мск 9 августа дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
В частности:
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьКурская областьБрянская областьВооруженные силы УкраиныАзовское мореКраснодарский крайКалужская областьТульская областьОрловская областьБелгородская областьРеспублика КрымМоскваМосковская область (Подмосковье)Липецкая областьРостовская областьБеспилотники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала