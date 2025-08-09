https://ria.ru/20250809/pvo-2034285159.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 97 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь уничтожили 97 украинских беспилотников - РИА Новости, 09.08.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 97 украинских беспилотников
ПВО за ночь сбила 97 беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T07:18:00+03:00
2025-08-09T07:18:00+03:00
2025-08-09T08:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
курская область
брянская область
вооруженные силы украины
азовское море
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_a16cea4d9e1603e0ec76a0e6fa3c99b1.jpg
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. ПВО за ночь сбила 97 беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи с 22.41 8 августа до 05.05 мск 9 августа дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.В частности:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
курская область
брянская область
азовское море
краснодарский край
калужская область
тульская область
орловская область
белгородская область
республика крым
москва
московская область (подмосковье)
липецкая область
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_32a90aadf5a536d1cd0c5dd1546900ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, курская область, брянская область, вооруженные силы украины, азовское море, краснодарский край, калужская область, тульская область, орловская область, белгородская область, республика крым, москва, московская область (подмосковье), липецкая область, ростовская область, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Курская область, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Азовское море, Краснодарский край, Калужская область, Тульская область, Орловская область, Белгородская область, Республика Крым, Москва, Московская область (Подмосковье), Липецкая область, Ростовская область, Беспилотники
Силы ПВО за ночь уничтожили 97 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь сбили 97 украинских беспилотников над Россией