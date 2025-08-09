Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО уничтожили три беспилотника в Тульской области - РИА Новости, 09.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:04 09.08.2025 (обновлено: 01:15 09.08.2025)
Силы ПВО уничтожили три беспилотника в Тульской области
Силы ПВО уничтожили три беспилотника в Тульской области - РИА Новости, 09.08.2025
Силы ПВО уничтожили три беспилотника в Тульской области
Силы ПВО уничтожили ночью три беспилотника в Тульской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2025
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили ночью три беспилотника в Тульской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале."Ночью в небе над Тульской областью подразделения ПВО Минобороны России уничтожили еще три украинских беспилотника", - написал он.Миляев отметил, что пострадавших и разрушений нет.
тульская область
2025
Силы ПВО уничтожили три беспилотника в Тульской области

Силы ПВО уничтожили три беспилотника в Тульской области, никто не пострадал

Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У"
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор М2У - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У". Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили ночью три беспилотника в Тульской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале.
"Ночью в небе над Тульской областью подразделения ПВО Минобороны России уничтожили еще три украинских беспилотника", - написал он.
Миляев отметил, что пострадавших и разрушений нет.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
