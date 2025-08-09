https://ria.ru/20250809/pvo-2034264539.html
Силы ПВО уничтожили три беспилотника в Тульской области
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили ночью три беспилотника в Тульской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале."Ночью в небе над Тульской областью подразделения ПВО Минобороны России уничтожили еще три украинских беспилотника", - написал он.Миляев отметил, что пострадавших и разрушений нет.
