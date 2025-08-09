https://ria.ru/20250809/pvo-2034264539.html

Силы ПВО уничтожили три беспилотника в Тульской области

Силы ПВО уничтожили три беспилотника в Тульской области - РИА Новости, 09.08.2025

Силы ПВО уничтожили три беспилотника в Тульской области

Силы ПВО уничтожили ночью три беспилотника в Тульской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T01:04:00+03:00

2025-08-09T01:04:00+03:00

2025-08-09T01:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

тульская область

безопасность

дмитрий миляев

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793911087_0:251:2355:1576_1920x0_80_0_0_9e23bdb65fc6c9659f863cfb58378a56.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили ночью три беспилотника в Тульской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале."Ночью в небе над Тульской областью подразделения ПВО Минобороны России уничтожили еще три украинских беспилотника", - написал он.Миляев отметил, что пострадавших и разрушений нет.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

тульская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

тульская область, безопасность, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф)