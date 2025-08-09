Рейтинг@Mail.ru
Путин станет первым российским лидером, посетившим Аляску - РИА Новости, 09.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:41 09.08.2025
https://ria.ru/20250809/putin-2034272518.html
Путин станет первым российским лидером, посетившим Аляску
Путин станет первым российским лидером, посетившим Аляску - РИА Новости, 09.08.2025
Путин станет первым российским лидером, посетившим Аляску
Предстоящий визит президента РФ Владимира Путина на Аляску станет первым в истории, до этого ни один российский лидер не бывал в этом штате. РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T02:41:00+03:00
2025-08-09T02:41:00+03:00
россия
аляска
сша
владимир путин
никита хрущев
леонид брежнев
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564268840_0:330:2730:1866_1920x0_80_0_0_2568b872c7882ca60435351d8e8146f2.jpg
ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Предстоящий визит президента РФ Владимира Путина на Аляску станет первым в истории, до этого ни один российский лидер не бывал в этом штате. В США в советское время были Никита Хрущев, Алексей Косыгин, Леонид Брежнев. Три раза Михаил Горбачев, Борис Ельцин — пять раз. На посту премьера: Виктор Черномырдин — четырежды, один раз — Сергей Степашин, один — Михаил Касьянов. Как следует из открытых данных статистики, хотя в среднем американец посещает за жизнь полтора десятка штатов, каждый десятый — ни разу не выезжал за пределы своего, 17% побывали меньше чем в пяти штатах, только 12% посещали Аляску. Дмитрий Медведев на должности президента посетил Гавайи, Нью-Йорк, Питтсбург; Путин — Нью-Йорк, штаты: Техас, Мэриленд, Джорджия и Мэн. Последний визит президента РФ в США прошёл десять лет назад — в сентябре 2015 года.
https://ria.ru/20250809/panika-2034269853.html
https://ria.ru/20250809/alyaska-2034272133.html
россия
аляска
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564268840_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_8216cff9c993a32d6d960134e4cc12d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, аляска, сша, владимир путин, никита хрущев, леонид брежнев, политика
Россия, Аляска, США, Владимир Путин, Никита Хрущев, Леонид Брежнев, Политика
Путин станет первым российским лидером, посетившим Аляску

Предстоящий визит Путина на Аляску станет первым в истории

CC BY-SA 2.0 / Joseph / The Russian Orthodox CathedralРусская православная церковь на Аляске
Русская православная церковь на Аляске - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
CC BY-SA 2.0 / Joseph / The Russian Orthodox Cathedral
Русская православная церковь на Аляске. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Предстоящий визит президента РФ Владимира Путина на Аляску станет первым в истории, до этого ни один российский лидер не бывал в этом штате.
В США в советское время были Никита Хрущев, Алексей Косыгин, Леонид Брежнев. Три раза Михаил Горбачев, Борис Ельцин — пять раз. На посту премьера: Виктор Черномырдин — четырежды, один раз — Сергей Степашин, один — Михаил Касьянов.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
"В Киеве паника": на Западе забили тревогу из-за встречи Путина и Трампа
02:02
Как следует из открытых данных статистики, хотя в среднем американец посещает за жизнь полтора десятка штатов, каждый десятый — ни разу не выезжал за пределы своего, 17% побывали меньше чем в пяти штатах, только 12% посещали Аляску.
Дмитрий Медведев на должности президента посетил Гавайи, Нью-Йорк, Питтсбург; Путин — Нью-Йорк, штаты: Техас, Мэриленд, Джорджия и Мэн.
Последний визит президента РФ в США прошёл десять лет назад — в сентябре 2015 года.
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Появились подробности о месте встречи Путина и Трампа
02:35
 
РоссияАляскаСШАВладимир ПутинНикита ХрущевЛеонид БрежневПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала