https://ria.ru/20250809/proval-2034278145.html

"Настолько плохо": на Западе забили тревогу из-за провала ВСУ на фронте

"Настолько плохо": на Западе забили тревогу из-за провала ВСУ на фронте - РИА Новости, 09.08.2025

"Настолько плохо": на Западе забили тревогу из-за провала ВСУ на фронте

Украинская оборона трещит по швам, в то время как российская армия усиливает натиск, заявил американский геополитический аналитик Марк Слебода на YouTube. РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T04:59:00+03:00

2025-08-09T04:59:00+03:00

2025-08-09T05:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

донецкая народная республика

марк слебода

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960289286_0:0:3150:1772_1920x0_80_0_0_c14447c7bd4116390db0ab7dd3a651cd.jpg

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Украинская оборона трещит по швам, в то время как российская армия усиливает натиск, заявил американский геополитический аналитик Марк Слебода на YouTube."Немногие на Западе понимают, насколько все плохо на Украине. Война на истощение начала приносить свои плоды. У киевского режима критическая нехватка людей на фронте, причем желающих воевать дальше и имеющих хоть какой-то опыт боевиков вообще не осталось. У них на всем фронте одни провалы, просто потому что нет людей, чтобы залатать дыры в обороне", — сказал он.Аналитик объяснил, что западные СМИ не освещают эту ситуацию, смещая акцент на выдуманные истории об "огромных потерях российской армии". Но, продолжил он, реальное положение дел видно невооруженным глазом."С людьми настолько плохо, что теперь под так называемый призыв попадают даже люди старше 60 лет. Командиры жалуются на нехватку снарядов и дронов. <…> Тем временем армия России становится сильнее с каждым днем. Люди есть, техника есть, снаряжение есть, <…> победа близко". — заключил Слебода.В минувшую пятницу Минобороны сообщило, что российские войска за неделю освободили Александро-Калиново в ДНР и Январское в Днепропетровской области. Они нанесли поражение украинским формированиям, улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции и продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли при этом более 8725 военнослужащих.Кроме того, Киев лишился девяти танков, 69 боевых бронированных машин, 92 артиллерийских орудий, 97 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 82 складов.

https://ria.ru/20250808/zelenskiy-2034170424.html

https://ria.ru/20250809/spetsoperatsiya-2034277157.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, донецкая народная республика, марк слебода, вооруженные силы украины