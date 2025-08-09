https://ria.ru/20250809/proisshestviya-2034370453.html

В Нижнем Новгороде стена заброшенного гаража рухнула на ребенка

В Нижнем Новгороде стена заброшенного гаража рухнула на ребенка

В Нижнем Новгороде стена заброшенного гаража рухнула на ребенка

Шестилетнего мальчика насмерть задавило обрушившейся стеной заброшенного гаража в Нижнем Новгороде, сообщает региональное управление МЧС.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 авг - РИА Новости. Шестилетнего мальчика насмерть задавило обрушившейся стеной заброшенного гаража в Нижнем Новгороде, сообщает региональное управление МЧС. "На пульт пожарной охраны поступило сообщение о несчастном случае в Автозаводском районе. На улице Раевского отец с сыном шли мимо заброшенных гаражей. Внезапно здание рухнуло и завалило 6-летнего мальчика", - говорится в сообщении. Специалисты чрезвычайного ведомства извлекли тело мальчика из-под завалов.

