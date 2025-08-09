Рейтинг@Mail.ru
В Нижнем Новгороде стена заброшенного гаража рухнула на ребенка - РИА Новости, 09.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:32 09.08.2025
https://ria.ru/20250809/proisshestviya-2034370453.html
В Нижнем Новгороде стена заброшенного гаража рухнула на ребенка
В Нижнем Новгороде стена заброшенного гаража рухнула на ребенка - РИА Новости, 09.08.2025
В Нижнем Новгороде стена заброшенного гаража рухнула на ребенка
Шестилетнего мальчика насмерть задавило обрушившейся стеной заброшенного гаража в Нижнем Новгороде, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T21:32:00+03:00
2025-08-09T21:32:00+03:00
происшествия
нижний новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155155/65/1551556589_0:42:3077:1773_1920x0_80_0_0_fb95d698c09284454772af0b6e681be7.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 авг - РИА Новости. Шестилетнего мальчика насмерть задавило обрушившейся стеной заброшенного гаража в Нижнем Новгороде, сообщает региональное управление МЧС. "На пульт пожарной охраны поступило сообщение о несчастном случае в Автозаводском районе. На улице Раевского отец с сыном шли мимо заброшенных гаражей. Внезапно здание рухнуло и завалило 6-летнего мальчика", - говорится в сообщении. Специалисты чрезвычайного ведомства извлекли тело мальчика из-под завалов.
https://ria.ru/20250809/chechnya-2034368900.html
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155155/65/1551556589_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_09412920841d0714e3ed8870ffc165b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижний Новгород, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижнем Новгороде стена заброшенного гаража рухнула на ребенка

Шестилетний мальчик погиб под завалами заброшенного гаража в Нижнем Новгороде

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 авг - РИА Новости. Шестилетнего мальчика насмерть задавило обрушившейся стеной заброшенного гаража в Нижнем Новгороде, сообщает региональное управление МЧС.
"На пульт пожарной охраны поступило сообщение о несчастном случае в Автозаводском районе. На улице Раевского отец с сыном шли мимо заброшенных гаражей. Внезапно здание рухнуло и завалило 6-летнего мальчика", - говорится в сообщении.
Специалисты чрезвычайного ведомства извлекли тело мальчика из-под завалов.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
В Чечне ищут семилетнего мальчика, пропавшего в пятницу
Вчера, 21:13
 
ПроисшествияНижний НовгородМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала