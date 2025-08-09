Рейтинг@Mail.ru
В Приморье после драки госпитализировали четверых человек - РИА Новости, 09.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:03 09.08.2025
https://ria.ru/20250809/primore-2034302298.html
В Приморье после драки госпитализировали четверых человек
В Приморье после драки госпитализировали четверых человек - РИА Новости, 09.08.2025
В Приморье после драки госпитализировали четверых человек
Трое молодых людей и девушка госпитализированы после драки в приморском Уссурийске, злоумышленника разыскивают, сообщает в своём Тelegram-канале УМВД России по... РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T10:03:00+03:00
2025-08-09T10:03:00+03:00
происшествия
уссурийск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb13d1a566653c3067db80866c90f371.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 9 авг – РИА Новости. Трое молодых людей и девушка госпитализированы после драки в приморском Уссурийске, злоумышленника разыскивают, сообщает в своём Тelegram-канале УМВД России по региону. Инцидент произошёл на улице Тургенева в Уссурийске, о нём в полицию сообщила местная жительница. "Произошла драка... один из мужчин нанес оппонентам ранения предметом, похожим на нож... В результате инцидента трое молодых людей в возрасте 18, 21 и 22 лет и 29-летняя девушка получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены сотрудниками скорой помощи в городскую больницу", - говорится в сообщении. Полиция разыскивает злоумышленника, по результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение, информирует УМВД.
https://ria.ru/20250802/moskva-2032988540.html
уссурийск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_541a17dd3b1b185357d1e960ac77bad4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, уссурийск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Уссурийск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Приморье после драки госпитализировали четверых человек

В Уссурийске госпитализировали четверых человек после драки с поножовщиной

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 9 авг – РИА Новости. Трое молодых людей и девушка госпитализированы после драки в приморском Уссурийске, злоумышленника разыскивают, сообщает в своём Тelegram-канале УМВД России по региону.
Инцидент произошёл на улице Тургенева в Уссурийске, о нём в полицию сообщила местная жительница.
"Произошла драка... один из мужчин нанес оппонентам ранения предметом, похожим на нож... В результате инцидента трое молодых людей в возрасте 18, 21 и 22 лет и 29-летняя девушка получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены сотрудниками скорой помощи в городскую больницу", - говорится в сообщении.
Полиция разыскивает злоумышленника, по результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение, информирует УМВД.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
В Москве произошла массовая драка с применением холодного оружия
2 августа, 14:29
 
ПроисшествияУссурийскМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала