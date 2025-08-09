https://ria.ru/20250809/primore-2034302298.html
В Приморье после драки госпитализировали четверых человек
В Приморье после драки госпитализировали четверых человек - РИА Новости, 09.08.2025
В Приморье после драки госпитализировали четверых человек
Трое молодых людей и девушка госпитализированы после драки в приморском Уссурийске, злоумышленника разыскивают, сообщает в своём Тelegram-канале УМВД России по... РИА Новости, 09.08.2025
ВЛАДИВОСТОК, 9 авг – РИА Новости. Трое молодых людей и девушка госпитализированы после драки в приморском Уссурийске, злоумышленника разыскивают, сообщает в своём Тelegram-канале УМВД России по региону. Инцидент произошёл на улице Тургенева в Уссурийске, о нём в полицию сообщила местная жительница. "Произошла драка... один из мужчин нанес оппонентам ранения предметом, похожим на нож... В результате инцидента трое молодых людей в возрасте 18, 21 и 22 лет и 29-летняя девушка получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены сотрудниками скорой помощи в городскую больницу", - говорится в сообщении. Полиция разыскивает злоумышленника, по результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение, информирует УМВД.
В Приморье после драки госпитализировали четверых человек
