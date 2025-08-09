https://ria.ru/20250809/pozhar-2034326959.html
Площадь пожара в Ялтинском заповеднике достигла двух гектаров
2025-08-09T14:13:00+03:00
происшествия
россия
республика крым
ялта
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Предварительная площадь пожара в Ялтинском горно-лесном заповеднике в Крыму составляет 2 гектара, привлечено порядка 150 человек и 41 единица техники, а также два вертолета, сообщила РИА Новости пресс-служба МЧС России. Ранее в пресс-служба "Заповедного Крыма" сообщала РИА Новости, что пожар произошел утром в воскресенье на территории Ялтинского горно-лесного заповедника в труднодоступной местности, его тушат с применением авиации. "МЧС России наращивает группировку сил и средств для ликвидации пожара на территории заповедника в Ялте. Всего привлечено порядка 150 человек и 41 единица техники, в том числе два вертолета МЧС России. Предварительная площадь составляет 2 гектара. Авиацией сброшено 30 тонн воды", - говорится в сообщении. Пресс-служба отметила, что огнеборцы наземной группировки для тушения очагов используют ранцевые огнетушители и хлопушки.
