Площадь пожара в Ялтинском заповеднике достигла двух гектаров

Площадь пожара в Ялтинском заповеднике достигла двух гектаров - РИА Новости, 09.08.2025

Площадь пожара в Ялтинском заповеднике достигла двух гектаров

Предварительная площадь пожара в Ялтинском горно-лесном заповеднике в Крыму составляет 2 гектара, привлечено порядка 150 человек и 41 единица техники, а также... РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T14:13:00+03:00

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Предварительная площадь пожара в Ялтинском горно-лесном заповеднике в Крыму составляет 2 гектара, привлечено порядка 150 человек и 41 единица техники, а также два вертолета, сообщила РИА Новости пресс-служба МЧС России. Ранее в пресс-служба "Заповедного Крыма" сообщала РИА Новости, что пожар произошел утром в воскресенье на территории Ялтинского горно-лесного заповедника в труднодоступной местности, его тушат с применением авиации. "МЧС России наращивает группировку сил и средств для ликвидации пожара на территории заповедника в Ялте. Всего привлечено порядка 150 человек и 41 единица техники, в том числе два вертолета МЧС России. Предварительная площадь составляет 2 гектара. Авиацией сброшено 30 тонн воды", - говорится в сообщении. Пресс-служба отметила, что огнеборцы наземной группировки для тушения очагов используют ранцевые огнетушители и хлопушки.

