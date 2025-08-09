https://ria.ru/20250809/postradavshie-2034303165.html

В Нальчике выписали двух пострадавших при обрыве канатной дороги

В Нальчике выписали двух пострадавших при обрыве канатной дороги - РИА Новости, 09.08.2025

В Нальчике выписали двух пострадавших при обрыве канатной дороги

Двух пострадавших после обрыва канатной дороги в Нальчике выписали, в больнице остаются еще четыре человека, среди которых одна женщина в реанимации, сообщил... РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T10:13:00+03:00

2025-08-09T10:13:00+03:00

2025-08-09T10:13:00+03:00

происшествия

нальчик

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034232946_2:0:1280:719_1920x0_80_0_0_640f7819b46f951b15213f2128aef999.jpg

НАЛЬЧИК, 9 авг – РИА Новости. Двух пострадавших после обрыва канатной дороги в Нальчике выписали, в больнице остаются еще четыре человека, среди которых одна женщина в реанимации, сообщил Минздрав Кабардино-Балкарии. "Два пациента на утро выписаны с улучшением состояния, четверо пострадавших находятся в республиканской клинической больнице. Среди них одна пациентка прооперирована по поводу травмы позвонка, находится в отделении реанимации и интенсивной терапии в стабильном состоянии", - говорится в сообщении.Отмечается, что еще одной пациентке планируется отложенное оперативное вмешательство, ее состояние средней степени тяжести. "Два пациента средне-легкой степени тяжести остаются в стационаре на консервативном лечении", - уточнили в минздраве. Ранее МЧС сообщило, что в пятницу произошел обрыв канатно-кресельной дороги в курортной зоне Нальчика. Всего на 76 креслах канатной дороги находились 23 человека, 6 упали на твердую поверхность, 4 - в воду, 13 эвакуировали с кресел, погибших нет. Минздрав сообщал, что пострадали 12 человек, из них шесть госпитализированы, один находится в реанимации в тяжелом состоянии. Еще шесть, в том числе один ребенок, получили амбулаторную помощь. По информации главы КБР Кокова, все пострадавшие приезжие из других регионов. СУ СК РФ по региону по факту обрыва троса канатки возбудило уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда" УК РФ. Ее санкция предусматривает до шести лет лишения свободы.

https://ria.ru/20250808/obryv-2034248741.html

нальчик

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа следственных органов на месте обрыва троса канатной дороги Работа следственных органов на месте обрыва троса канатной дороги 2025-08-09T10:13 true PT0M28S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, нальчик, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)