В Нальчике выписали двух пострадавших при обрыве канатной дороги
10:13 09.08.2025
В Нальчике выписали двух пострадавших при обрыве канатной дороги
НАЛЬЧИК, 9 авг – РИА Новости. Двух пострадавших после обрыва канатной дороги в Нальчике выписали, в больнице остаются еще четыре человека, среди которых одна женщина в реанимации, сообщил Минздрав Кабардино-Балкарии. "Два пациента на утро выписаны с улучшением состояния, четверо пострадавших находятся в республиканской клинической больнице. Среди них одна пациентка прооперирована по поводу травмы позвонка, находится в отделении реанимации и интенсивной терапии в стабильном состоянии", - говорится в сообщении.Отмечается, что еще одной пациентке планируется отложенное оперативное вмешательство, ее состояние средней степени тяжести. "Два пациента средне-легкой степени тяжести остаются в стационаре на консервативном лечении", - уточнили в минздраве. Ранее МЧС сообщило, что в пятницу произошел обрыв канатно-кресельной дороги в курортной зоне Нальчика. Всего на 76 креслах канатной дороги находились 23 человека, 6 упали на твердую поверхность, 4 - в воду, 13 эвакуировали с кресел, погибших нет. Минздрав сообщал, что пострадали 12 человек, из них шесть госпитализированы, один находится в реанимации в тяжелом состоянии. Еще шесть, в том числе один ребенок, получили амбулаторную помощь. По информации главы КБР Кокова, все пострадавшие приезжие из других регионов. СУ СК РФ по региону по факту обрыва троса канатки возбудило уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда" УК РФ. Ее санкция предусматривает до шести лет лишения свободы.
2025
В Нальчике выписали двух пострадавших при обрыве канатной дороги

НАЛЬЧИК, 9 авг – РИА Новости. Двух пострадавших после обрыва канатной дороги в Нальчике выписали, в больнице остаются еще четыре человека, среди которых одна женщина в реанимации, сообщил Минздрав Кабардино-Балкарии.
"Два пациента на утро выписаны с улучшением состояния, четверо пострадавших находятся в республиканской клинической больнице. Среди них одна пациентка прооперирована по поводу травмы позвонка, находится в отделении реанимации и интенсивной терапии в стабильном состоянии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что еще одной пациентке планируется отложенное оперативное вмешательство, ее состояние средней степени тяжести.
"Два пациента средне-легкой степени тяжести остаются в стационаре на консервативном лечении", - уточнили в минздраве.
Ранее МЧС сообщило, что в пятницу произошел обрыв канатно-кресельной дороги в курортной зоне Нальчика. Всего на 76 креслах канатной дороги находились 23 человека, 6 упали на твердую поверхность, 4 - в воду, 13 эвакуировали с кресел, погибших нет. Минздрав сообщал, что пострадали 12 человек, из них шесть госпитализированы, один находится в реанимации в тяжелом состоянии. Еще шесть, в том числе один ребенок, получили амбулаторную помощь. По информации главы КБР Кокова, все пострадавшие приезжие из других регионов. СУ СК РФ по региону по факту обрыва троса канатки возбудило уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда" УК РФ. Ее санкция предусматривает до шести лет лишения свободы.
Момент обрыва троса канатной дороги - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Момент обрыва канатной дороги в Нальчике попал на видео
8 августа, 21:57
 
