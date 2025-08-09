RT и посольство России в Китае подготовили ролики о Маньчжурской операции
RT и посольство РФ в Китае подготовили ролики к 80-летию Маньчжурской операции
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Посольство России в КНР совместно с китайской редакцией RT подготовило короткие ролики на русском и китайском языках о Маньчжурской стратегической наступательной операции, сообщили на сайте телеканала.
«
"Ровно 80 лет назад, 9 августа 1945 года, началась Маньчжурская стратегическая наступательная операция. Она привела к окончательному разгрому японского милитаризма на Дальнем Востоке и стала завершающим этапом Второй мировой войны. Посольство России в Китае совместно с китайской редакцией RT подготовило короткие ролики на русском и китайском языках о ходе операции", — указано в материале.
В первой серии проекта рассказывается, как советские части при поддержке авиации и флота в течение десяти суток нанесли сокрушительное поражение японской Квантунской армии, дезориентировав и деморализовав войска противника.
Восьмого августа 1945 года СССР, выполняя союзнические обязательства, принятые на конференции в Ялте в феврале 1945 года, вступил в войну против Японии. Это произошло ровно через три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе. На следующий день началась Дальневосточная кампания советских войск, включавшая три операции: Маньчжурскую стратегическую наступательную, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную.
Вступление Советского Союза в войну и разгром Квантунской группировки определили безоговорочную капитуляцию Японии. Император Хирохито 15 августа в обращении к японской нации объявил о капитуляции, 16 августа главнокомандующий Квантунской армией Отодзо Ямада приказал своим войскам сдаться.
Второго сентября 1945 года правительство Японии подписало Акт о капитуляции, что ознаменовало собой окончание Второй мировой войны.
Эксперт рассказал о роли Китая во Второй Мировой войне
25 апреля, 08:33