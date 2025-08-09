https://ria.ru/20250809/popytki-2034308431.html

Российские военные сорвали попытки ВСУ доставить резервы под Константиновку

Российские военные сорвали попытки ВСУ доставить резервы под Константиновку - РИА Новости, 09.08.2025

Российские военные сорвали попытки ВСУ доставить резервы под Константиновку

Российские бойцы сорвали попытки ВСУ доставить резервы под Константиновку в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-центре Южной группировки войск. РИА Новости, 09.08.2025

ЛУГАНСК, 9 авг — РИА Новости. Российские бойцы сорвали попытки ВСУ доставить резервы под Константиновку в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-центре Южной группировки войск. "Точными сбросами и ударами БПЛА сорваны попытки доставить резервы живой силы, вооружения и боеприпасов для пополнения понесших значительные потери подразделений противника на Часовоярском и Константиновском направлениях", — заявили там агентству.За минувшие сутки операторы дронов уничтожили не менее пяти единиц автотранспорта и более десяти военнослужащих ВСУ. "Расчет БПЛА бригады "Волки" добровольческого корпуса группировки войск "Юг" уничтожил вражеский пикап с живой силой противника на Константиновском направлении", — уточнили в пресс-центре.Также огонь артиллерии и FPV-дронов 71-й мотострелковой дивизии уничтожил три пикапа противника северо-западнее Часова Яра.

