Российские военные сорвали попытки ВСУ доставить резервы под Константиновку
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
ЛУГАНСК, 9 авг — РИА Новости. Российские бойцы сорвали попытки ВСУ доставить резервы под Константиновку в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-центре Южной группировки войск.
"Точными сбросами и ударами БПЛА сорваны попытки доставить резервы живой силы, вооружения и боеприпасов для пополнения понесших значительные потери подразделений противника на Часовоярском и Константиновском направлениях", — заявили там агентству.
ВС России планомерно продвигаются к Константиновке
5 августа, 09:33
Константиновка — город на севере ДНР в 55 километрах от Донецка. Там находится крупный транзитный железнодорожный узел. Как подчеркивал глава региона Денис Пушилин, населенный пункт стал ключевым для ВСУ в плане снабжения Краматорско-Славянской группировки.
За минувшие сутки операторы дронов уничтожили не менее пяти единиц автотранспорта и более десяти военнослужащих ВСУ.
"Расчет БПЛА бригады "Волки" добровольческого корпуса группировки войск "Юг" уничтожил вражеский пикап с живой силой противника на Константиновском направлении", — уточнили в пресс-центре.
Также огонь артиллерии и FPV-дронов 71-й мотострелковой дивизии уничтожил три пикапа противника северо-западнее Часова Яра.
Минобороны объявило о взятии города 31 июля. Он имеет важное оперативно-стратегическое значение. Это господствующая высота, открывающая путь к Славянско-Краматорской агломерации.
