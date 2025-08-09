Рейтинг@Mail.ru
Российские военные сорвали попытки ВСУ доставить резервы под Константиновку
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
10:56 09.08.2025 (обновлено: 16:32 09.08.2025)
Российские военные сорвали попытки ВСУ доставить резервы под Константиновку
Российские военные сорвали попытки ВСУ доставить резервы под Константиновку - РИА Новости, 09.08.2025
Российские военные сорвали попытки ВСУ доставить резервы под Константиновку
Российские бойцы сорвали попытки ВСУ доставить резервы под Константиновку в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-центре Южной группировки войск. РИА Новости, 09.08.2025
ЛУГАНСК, 9 авг — РИА Новости. Российские бойцы сорвали попытки ВСУ доставить резервы под Константиновку в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-центре Южной группировки войск. "Точными сбросами и ударами БПЛА сорваны попытки доставить резервы живой силы, вооружения и боеприпасов для пополнения понесших значительные потери подразделений противника на Часовоярском и Константиновском направлениях", — заявили там агентству.За минувшие сутки операторы дронов уничтожили не менее пяти единиц автотранспорта и более десяти военнослужащих ВСУ. "Расчет БПЛА бригады "Волки" добровольческого корпуса группировки войск "Юг" уничтожил вражеский пикап с живой силой противника на Константиновском направлении", — уточнили в пресс-центре.Также огонь артиллерии и FPV-дронов 71-й мотострелковой дивизии уничтожил три пикапа противника северо-западнее Часова Яра.
Российские военные сорвали попытки ВСУ доставить резервы под Константиновку

ВС РФ сорвали попытки ВСУ доставить пополнение в отошедшие от Часова Яра войска

Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 9 авг — РИА Новости. Российские бойцы сорвали попытки ВСУ доставить резервы под Константиновку в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-центре Южной группировки войск.
"Точными сбросами и ударами БПЛА сорваны попытки доставить резервы живой силы, вооружения и боеприпасов для пополнения понесших значительные потери подразделений противника на Часовоярском и Константиновском направлениях", — заявили там агентству.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
ВС России планомерно продвигаются к Константиновке
5 августа, 09:33

Константиновка — город на севере ДНР в 55 километрах от Донецка. Там находится крупный транзитный железнодорожный узел. Как подчеркивал глава региона Денис Пушилин, населенный пункт стал ключевым для ВСУ в плане снабжения Краматорско-Славянской группировки.

За минувшие сутки операторы дронов уничтожили не менее пяти единиц автотранспорта и более десяти военнослужащих ВСУ.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
"Решающая битва". Что начнется на фронте после освобождения Часова Яра
31 июля, 17:57
"Расчет БПЛА бригады "Волки" добровольческого корпуса группировки войск "Юг" уничтожил вражеский пикап с живой силой противника на Константиновском направлении", — уточнили в пресс-центре.
Также огонь артиллерии и FPV-дронов 71-й мотострелковой дивизии уничтожил три пикапа противника северо-западнее Часова Яра.

Минобороны объявило о взятии города 31 июля. Он имеет важное оперативно-стратегическое значение. Это господствующая высота, открывающая путь к Славянско-Краматорской агломерации.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
