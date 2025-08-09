Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 09.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:10 09.08.2025
https://ria.ru/20250809/pogoda-2034302575.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 09.08.2025
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Облачная погода с неустойчивыми прояснениями, кратковременные дожди и до плюс 21 ожидаются в субботу в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T10:10:00+03:00
2025-08-09T10:10:00+03:00
общество
москва
архангельская область
михаил леус
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149716/09/1497160935_0:273:4321:2704_1920x0_80_0_0_76eca639271182e1c8dad38cd2aece8e.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Облачная погода с неустойчивыми прояснениями, кратковременные дожди и до плюс 21 ожидаются в субботу в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня столичный регион будет ощущать влияние периферии циклона, центр которого находится над южными районами Архангельской области. В такой ситуации в Москве и по области ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. Температура на три-четыре градуса ниже, чем она должна быть в эти дни августа. Днем в Москве плюс 19 - плюс 21. По области от плюс 17 до плюс 22 градусов тепла", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что будет дуть западный ветер со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, оно немного выше нормы. Барометры покажут 749 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20250806/moskva-2033727345.html
москва
архангельская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149716/09/1497160935_484:0:4321:2878_1920x0_80_0_0_bd723a7fa039905cee8c662112a7ea6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, архангельская область, михаил леус
Общество, Москва, Архангельская область, Михаил Леус
Москвичам рассказали о погоде в субботу

Леус: в Москве в субботу ожидаются кратковременные дожди и до 21 градуса тепла

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГроза в Москве
Гроза в Москве - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Гроза в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Облачная погода с неустойчивыми прояснениями, кратковременные дожди и до плюс 21 ожидаются в субботу в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня столичный регион будет ощущать влияние периферии циклона, центр которого находится над южными районами Архангельской области. В такой ситуации в Москве и по области ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. Температура на три-четыре градуса ниже, чем она должна быть в эти дни августа. Днем в Москве плюс 19 - плюс 21. По области от плюс 17 до плюс 22 градусов тепла", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что будет дуть западный ветер со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, оно немного выше нормы. Барометры покажут 749 миллиметров ртутного столба.
Люди отдыхают в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Синоптик рассказала о погоде в Москве в августе
6 августа, 15:14
 
ОбществоМоскваАрхангельская областьМихаил Леус
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала