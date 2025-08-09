https://ria.ru/20250809/pogoda-2034302575.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Облачная погода с неустойчивыми прояснениями, кратковременные дожди и до плюс 21 ожидаются в субботу в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня столичный регион будет ощущать влияние периферии циклона, центр которого находится над южными районами Архангельской области. В такой ситуации в Москве и по области ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. Температура на три-четыре градуса ниже, чем она должна быть в эти дни августа. Днем в Москве плюс 19 - плюс 21. По области от плюс 17 до плюс 22 градусов тепла", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что будет дуть западный ветер со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, оно немного выше нормы. Барометры покажут 749 миллиметров ртутного столба.
