https://ria.ru/20250809/pogoda-2034302575.html

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 09.08.2025

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Облачная погода с неустойчивыми прояснениями, кратковременные дожди и до плюс 21 ожидаются в субботу в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T10:10:00+03:00

2025-08-09T10:10:00+03:00

2025-08-09T10:10:00+03:00

общество

москва

архангельская область

михаил леус

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149716/09/1497160935_0:273:4321:2704_1920x0_80_0_0_76eca639271182e1c8dad38cd2aece8e.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Облачная погода с неустойчивыми прояснениями, кратковременные дожди и до плюс 21 ожидаются в субботу в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня столичный регион будет ощущать влияние периферии циклона, центр которого находится над южными районами Архангельской области. В такой ситуации в Москве и по области ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. Температура на три-четыре градуса ниже, чем она должна быть в эти дни августа. Днем в Москве плюс 19 - плюс 21. По области от плюс 17 до плюс 22 градусов тепла", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что будет дуть западный ветер со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, оно немного выше нормы. Барометры покажут 749 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20250806/moskva-2033727345.html

москва

архангельская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, архангельская область, михаил леус