В Нижегородской области паровоз туристического поезда сошел с рельс
21:20 09.08.2025
https://ria.ru/20250809/poezd-2034369578.html
В Нижегородской области паровоз туристического поезда сошел с рельс
В Нижегородской области паровоз туристического поезда сошел с рельс
Паровоз туристического поезда сошел с рельсов под Арзамасом в Нижегородской области, никто не пострадал, на движение других поездов инцидент не повлиял,... РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T21:20:00+03:00
2025-08-09T21:20:00+03:00
происшествия
нижегородская область
арзамас
горьковская железная дорога
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149767/93/1497679356_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_7af461dc181dfa18d6368897e3879d97.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 авг - РИА Новости. Паровоз туристического поезда сошел с рельсов под Арзамасом в Нижегородской области, никто не пострадал, на движение других поездов инцидент не повлиял, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги. "Девятого августа в 18:10 на перегоне Арзамас-1 – Соловейко в Нижегородской области произошел сход одной колесной пары паровоза в составе пригородного туристского поезда №6904 сообщением Арзамас – Нижний Новгород. Пострадавших среди пассажиров и локомотивной бригады нет", - говорится в сообщении. Причины происшествия выясняются. К ликвидации последствий происшествия привлечен восстановительный поезд. "Пассажирские вагоны с другим локомотивом вернули на станцию Арзамас-1. Оттуда поезд снова отправится по маршруту", - отмечается в сообщении. Подчеркивается, что на движение других пассажирских поездов произошедшее не влияет.
нижегородская область
арзамас
В Нижегородской области паровоз туристического поезда сошел с рельс

Под Арзамасом паровоз туристического поезда сошел с рельс, никто не пострадал

Поезд. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 авг - РИА Новости. Паровоз туристического поезда сошел с рельсов под Арзамасом в Нижегородской области, никто не пострадал, на движение других поездов инцидент не повлиял, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.
"Девятого августа в 18:10 на перегоне Арзамас-1 – Соловейко в Нижегородской области произошел сход одной колесной пары паровоза в составе пригородного туристского поезда №6904 сообщением АрзамасНижний Новгород. Пострадавших среди пассажиров и локомотивной бригады нет", - говорится в сообщении.
Причины происшествия выясняются.
К ликвидации последствий происшествия привлечен восстановительный поезд.
"Пассажирские вагоны с другим локомотивом вернули на станцию Арзамас-1. Оттуда поезд снова отправится по маршруту", - отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что на движение других пассажирских поездов произошедшее не влияет.
