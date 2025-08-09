https://ria.ru/20250809/poezd-2034369578.html

В Нижегородской области паровоз туристического поезда сошел с рельс

В Нижегородской области паровоз туристического поезда сошел с рельс

В Нижегородской области паровоз туристического поезда сошел с рельс

Паровоз туристического поезда сошел с рельсов под Арзамасом в Нижегородской области, никто не пострадал, на движение других поездов инцидент не повлиял

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 авг - РИА Новости. Паровоз туристического поезда сошел с рельсов под Арзамасом в Нижегородской области, никто не пострадал, на движение других поездов инцидент не повлиял, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги. "Девятого августа в 18:10 на перегоне Арзамас-1 – Соловейко в Нижегородской области произошел сход одной колесной пары паровоза в составе пригородного туристского поезда №6904 сообщением Арзамас – Нижний Новгород. Пострадавших среди пассажиров и локомотивной бригады нет", - говорится в сообщении. Причины происшествия выясняются. К ликвидации последствий происшествия привлечен восстановительный поезд. "Пассажирские вагоны с другим локомотивом вернули на станцию Арзамас-1. Оттуда поезд снова отправится по маршруту", - отмечается в сообщении. Подчеркивается, что на движение других пассажирских поездов произошедшее не влияет.

нижегородская область

арзамас

2025

Новости

