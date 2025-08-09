https://ria.ru/20250809/plennyy-2034296019.html
Украинский пленный рассказал, как оказался на фронте
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Украинский военный Виктор Кушнир, сдавшийся российским военнослужащим, рассказал, как его поймали сотрудники ТЦК в Одессе, избили и отправили на войну, видео с ним распространило Минобороны России. Военнослужащий 17 пограничного отряда Украины Кушнир сдался в плен российским военным в ходе боев при создании буферной зоны в Сумской области. Он рассказал, что был пойман сотрудниками ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) на одной из улиц Одессы. "Один сразу дал по ребрам..., второй с колена дал по ребрам, они связали меня, закинули в машину и повезли в поликлинику... Через двадцать минут вышли с результатами медкомиссии, хотя я там не был", - сказал пленный на видео. "Я видел, как девчонка шла с ребенком домой, ребенку месяца три, она сама медсестра – ее в машину, а ребенка оставили", - рассказал украинский военнопленный. По его словам, после прибытия в пограничную часть он раза пытался бежать. "Но меня возвращали... Дубасили дубинками куда попало, привезли в подвал, двое суток держали в подвале… После второго раза тоже поймали, но уже шесть суток в подвале без еды и без воды", - добавил Кушнир.
Пленный ВСУ Кушнир рассказал об избиении сотрудниками ТЦК во время мобилизации
