Украинский пленный рассказал, как оказался на фронте - РИА Новости, 09.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
09:19 09.08.2025
Украинский пленный рассказал, как оказался на фронте
Украинский пленный рассказал, как оказался на фронте
специальная военная операция на украине
одесса
украина
сумская область
вооруженные силы украины
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Украинский военный Виктор Кушнир, сдавшийся российским военнослужащим, рассказал, как его поймали сотрудники ТЦК в Одессе, избили и отправили на войну, видео с ним распространило Минобороны России. Военнослужащий 17 пограничного отряда Украины Кушнир сдался в плен российским военным в ходе боев при создании буферной зоны в Сумской области. Он рассказал, что был пойман сотрудниками ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) на одной из улиц Одессы. "Один сразу дал по ребрам..., второй с колена дал по ребрам, они связали меня, закинули в машину и повезли в поликлинику... Через двадцать минут вышли с результатами медкомиссии, хотя я там не был", - сказал пленный на видео. "Я видел, как девчонка шла с ребенком домой, ребенку месяца три, она сама медсестра – ее в машину, а ребенка оставили", - рассказал украинский военнопленный. По его словам, после прибытия в пограничную часть он раза пытался бежать. "Но меня возвращали... Дубасили дубинками куда попало, привезли в подвал, двое суток держали в подвале… После второго раза тоже поймали, но уже шесть суток в подвале без еды и без воды", - добавил Кушнир.
одесса
украина
сумская область
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Украинский военный Виктор Кушнир, сдавшийся российским военнослужащим, рассказал, как его поймали сотрудники ТЦК в Одессе, избили и отправили на войну, видео с ним распространило Минобороны России.
Военнослужащий 17 пограничного отряда Украины Кушнир сдался в плен российским военным в ходе боев при создании буферной зоны в Сумской области. Он рассказал, что был пойман сотрудниками ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) на одной из улиц Одессы.
"Один сразу дал по ребрам..., второй с колена дал по ребрам, они связали меня, закинули в машину и повезли в поликлинику... Через двадцать минут вышли с результатами медкомиссии, хотя я там не был", - сказал пленный на видео.
"Я видел, как девчонка шла с ребенком домой, ребенку месяца три, она сама медсестра – ее в машину, а ребенка оставили", - рассказал украинский военнопленный.
По его словам, после прибытия в пограничную часть он раза пытался бежать. "Но меня возвращали... Дубасили дубинками куда попало, привезли в подвал, двое суток держали в подвале… После второго раза тоже поймали, но уже шесть суток в подвале без еды и без воды", - добавил Кушнир.
