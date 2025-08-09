https://ria.ru/20250809/pevets-2034136892.html

Последнее письмо Кунгурова: что погубило уникального певца

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости, Вадим Минеев. Уникальный баритон, заслуженный артист России Евгений Кунгуров радовал зрителей "Голоса" и "Один в один!". Кроме того, певец выступал в дуэте с Екатериной Гусевой и вел программу "Романтика романса". Но в личной жизни стабильности артист так и не добился: как оказалось, дома у певца были проблемы, а психическое заболевание убило его в 40 лет.Самородок из российской глубинкиБудущий певец родился 18 июля 1983 года в Свердловской области в поселке Заречный. Его отец был военным-десантником, прошедшим Афганистан. Тягу к творчеству маленький Женя унаследовал от матери, которая выступала в студенческом ансамбле. Он начал петь в хоре при музыкальной школе.Впервые вокальный дар Кунгурова проявился в 15 лет. Отец поддержал талантливого сына, уговорив его пойти в училище при Московской консерватории, а потом и в МГК имени Чайковского.Во время учебы довольно часто гастролировал: давал концерты, выступал с образцово-показательным оркестром МВД России. Евгений сумел получить статус постоянного участника Российского национального оркестра. Еще будучи студентом консерватории, принимал участие в концертных программах знаменитого пианиста, композитора и дирижера Михаила Плетнева. Наиболее крупной работой в тот период стало исполнение центральных арий в опере Сергея Васильевича Рахманинова "Алеко".Телевидение прославило на всю странуПерелом в карьере Евгения Кунгурова произошел во время участия в первом сезоне вокального телепроекта шоу "Голос", где он попал в команду к Александру Градскому и дошел до финала, уступив лишь будущей победительнице Дине Гариповой.Так певец стал известен широкой аудитории телезрителей.После успеха в "Голосе" певец проехался с туром по разным городам страны и на следующий год получил приглашение стать участником еще одного популярного шоу "Один в один", где Кунгурову необходимо было перевоплощаться в разных героев.После успеха в самых рейтинговых телепрограммах Кунгуров продолжал выступать не просто как оперный артист, но и эстрадный. В 2014-м он становится ведущим программы "Романтика романса" на телеканале "Культура".В 2023-м получил Благодарственное письмо президента за активное участие в общественно-политической жизни российского общества и особый вклад.Расстался с женой из-за "лакмусовой бумажки"Еще до обретения популярности Евгений Кунгуров женился на актрисе Наталье Троицкой, которая числилась в труппе театра "У Никитских ворот". О том, что у его возлюбленной есть шестилетний сын от первого брака, узнал лишь спустя несколько месяцев после знакомства.Перед тем как пожениться, пара прожила вместе шесть лет, вместе справившись с финансовыми трудностями и бытовыми проблемами. Однако, когда Кунгурова позвали поработать репортером на "Голосе", он познакомился с конкурсанткой Еленой Максимовой, которая ранила его в самое сердце. Вскоре звезды уже выступали дуэтом и все больше сближались, в то время как брак Евгения с Натальей начал рассыпаться."Та женщина лишь стала лакмусовой бумажкой, которая обнажила проблемы. День, когда признался Наташе в измене, стал одним из самых страшных в моей жизни", — признавался Кунгуров.После развода отношения с Еленой Максимовой быстро угасли, да и произнесенная фраза про "лакмусовую бумажку" певице явно не польстила.Вторая жена подавала на разводВторой женой Кунгурова стала Ирина Мелединая, не желавшая публичности и старавшаяся скрывать свою личную жизнь от посторонних. У супругов родились двое детей — сын и дочь.Но, как выяснилось, летом 2023 года они хотели развестись, причем на этом настаивала именно жена, которая подала заявление в Пресненский суд. Однако иск не удовлетворили, так как он был направлен не по месту постоянной регистрации певца.Мало кто знал, что Евгений Кунгуров страдал от тяжелой депрессии и последнее время наблюдался у частного психиатра, трижды лежал в психиатрической клинике в 2023 году.Близкие и подумать не могли о том, что у звезды шоу "Голос" проблемы — даже на последних кадрах в социальных сетях он кажется счастливым и довольным жизнью.Но 8 апреля 2024 года произошло непоправимое. В тот день Кунгуров написал жене о намерении уйти из жизни, и находившаяся за городом Ирина отправила в квартиру в центре Москвы спасателей. Увы, экстренные службы не успели помочь Евгению. Спасатели нашли тело звезды шоу "Голос" под окнами дома на Зоологической улице. Так трагично оборвалась ария прекрасного певца в самом расцвете творческого пути.

