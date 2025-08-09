Рейтинг@Mail.ru
В Пензе задержали главу управления культуры при получении взятки
15:16 09.08.2025
В Пензе задержали главу управления культуры при получении взятки
В Пензе задержали главу управления культуры при получении взятки - РИА Новости, 09.08.2025
В Пензе задержали главу управления культуры при получении взятки
Начальник управления культуры Пензы задержана после получения крупной взятки от бизнесмена, предполагаемый взяткодатель также задержан, сообщило региональное... РИА Новости, 09.08.2025
САРАТОВ, 9 авг - РИА Новости. Начальник управления культуры Пензы задержана после получения крупной взятки от бизнесмена, предполагаемый взяткодатель также задержан, сообщило региональное следственное управление СК РФ. По данным следствия, не позднее 8 августа начальник управления культуры города и предприниматель договорились о передаче чиновнице взятки в 690 тысяч рублей за незаконные действия, связанные с созданием условий, дающих преимущество при заключении договоров с бизнесменом и аффилированными с ним лицами в рамках одного из проектов. "Восьмого августа начальник управления культуры города Пензы получила от предпринимателя часть взятки в размере 250 тысяч рублей. После получения незаконного вознаграждения противоправные действия пресечены сотрудниками УФСБ региона. Денежные средства изъяты следователем следственного управления в ходе осмотра места происшествия… Оба подозреваемых задержаны. Решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения", - говорится в Telegram-канале СУСК. Следователи возбудили в отношении чиновницы дело по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ (Получение взятки в крупном размере), а в отношении предпринимателя – по пункту "б" части 4 статьи 291 УК РФ (Дача взятки в крупном размере). Санкции этих статей УК РФ предусматривают наказание до 12 лет лишения свободы. Имя и фамилию чиновницы в СУСК не называют. На сайте мэрии указано, что должность начальника управления культуры занимает Вера Фейгина.
В Пензе задержали главу управления культуры при получении взятки

В Пензе задержали главу управления культуры после получения взятки 690 тыс руб

САРАТОВ, 9 авг - РИА Новости. Начальник управления культуры Пензы задержана после получения крупной взятки от бизнесмена, предполагаемый взяткодатель также задержан, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
По данным следствия, не позднее 8 августа начальник управления культуры города и предприниматель договорились о передаче чиновнице взятки в 690 тысяч рублей за незаконные действия, связанные с созданием условий, дающих преимущество при заключении договоров с бизнесменом и аффилированными с ним лицами в рамках одного из проектов.
"Восьмого августа начальник управления культуры города Пензы получила от предпринимателя часть взятки в размере 250 тысяч рублей. После получения незаконного вознаграждения противоправные действия пресечены сотрудниками УФСБ региона. Денежные средства изъяты следователем следственного управления в ходе осмотра места происшествия… Оба подозреваемых задержаны. Решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения", - говорится в Telegram-канале СУСК.
Следователи возбудили в отношении чиновницы дело по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ (Получение взятки в крупном размере), а в отношении предпринимателя – по пункту "б" части 4 статьи 291 УК РФ (Дача взятки в крупном размере).
Санкции этих статей УК РФ предусматривают наказание до 12 лет лишения свободы.
Имя и фамилию чиновницы в СУСК не называют. На сайте мэрии указано, что должность начальника управления культуры занимает Вера Фейгина.
