В Кыринском округе Забайкалья ввели режим ЧС муниципального характера

Режим ЧС муниципального характера введен в Кыринском округе Забайкалья из-за паводка, угрозы жизни и здоровью жителей нет, сообщает правительство региона. РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T07:11:00+03:00

происшествия

ВЛАДИВОСТОК, 9 авг - РИА Новости. Режим ЧС муниципального характера введен в Кыринском округе Забайкалья из-за паводка, угрозы жизни и здоровью жителей нет, сообщает правительство региона. "Режим ЧС муниципального характера введен в Кыринском округе Забайкалья из-за ливневого паводка. Решение принято на внеочередном заседании КЧС и ОПБ в связи с подтоплением территорий в селе Кыра в результате ливневого паводка", - говорится в сообщении. Глава округа Любовь Сакияева отметила, что уже проведён визуальный осмотр подтопленных территорий, будут составлены акты обследования. По ее словам, в четверг вечером около часа шёл мощный ливень, а ночью вал поверхностной воды пришёл из степи. "По данным оперативной группы МЧС, угрозы жизни и здоровью населения нет. Для ликвидации последствий ливня, задействована тяжёлая техника (экскаваторы, грейдер) ООО "Альянсремстрой", ООО "ЗвездаИнвест" и частный экскаватор, а также автовоз для доставки экскаватора с участка ООО "Бальджа", - добавляется в сообщении администрации округа.

