В Кыринском округе Забайкалья ввели режим ЧС муниципального характера - РИА Новости, 09.08.2025
07:11 09.08.2025
В Кыринском округе Забайкалья ввели режим ЧС муниципального характера
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ВЛАДИВОСТОК, 9 авг - РИА Новости. Режим ЧС муниципального характера введен в Кыринском округе Забайкалья из-за паводка, угрозы жизни и здоровью жителей нет, сообщает правительство региона. "Режим ЧС муниципального характера введен в Кыринском округе Забайкалья из-за ливневого паводка. Решение принято на внеочередном заседании КЧС и ОПБ в связи с подтоплением территорий в селе Кыра в результате ливневого паводка", - говорится в сообщении. Глава округа Любовь Сакияева отметила, что уже проведён визуальный осмотр подтопленных территорий, будут составлены акты обследования. По ее словам, в четверг вечером около часа шёл мощный ливень, а ночью вал поверхностной воды пришёл из степи. "По данным оперативной группы МЧС, угрозы жизни и здоровью населения нет. Для ликвидации последствий ливня, задействована тяжёлая техника (экскаваторы, грейдер) ООО "Альянсремстрой", ООО "ЗвездаИнвест" и частный экскаватор, а также автовоз для доставки экскаватора с участка ООО "Бальджа", - добавляется в сообщении администрации округа.
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
© Фото : МЧС России по Забайкальскому краюПаводок в Забайкальском крае
Паводок в Забайкальском крае - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© Фото : МЧС России по Забайкальскому краю
Паводок в Забайкальском крае. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 9 авг - РИА Новости. Режим ЧС муниципального характера введен в Кыринском округе Забайкалья из-за паводка, угрозы жизни и здоровью жителей нет, сообщает правительство региона.
"Режим ЧС муниципального характера введен в Кыринском округе Забайкалья из-за ливневого паводка. Решение принято на внеочередном заседании КЧС и ОПБ в связи с подтоплением территорий в селе Кыра в результате ливневого паводка", - говорится в сообщении.
Глава округа Любовь Сакияева отметила, что уже проведён визуальный осмотр подтопленных территорий, будут составлены акты обследования. По ее словам, в четверг вечером около часа шёл мощный ливень, а ночью вал поверхностной воды пришёл из степи.
"По данным оперативной группы МЧС, угрозы жизни и здоровью населения нет. Для ликвидации последствий ливня, задействована тяжёлая техника (экскаваторы, грейдер) ООО "Альянсремстрой", ООО "ЗвездаИнвест" и частный экскаватор, а также автовоз для доставки экскаватора с участка ООО "Бальджа", - добавляется в сообщении администрации округа.
