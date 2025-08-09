https://ria.ru/20250809/pashinyan-2034308796.html

Пашинян: Россия может вложиться в ж/д между Арменией и Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что Россию может заинтересовать инвестирование в восстановление железной дороги между Арменией и Азербайджаном на РИА Новости, 09.08.2025

в мире

армения

азербайджан

сша

никол пашинян

дональд трамп

ильхам алиев

россия

ЕРЕВАН, 9 авг - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что Россию может заинтересовать инвестирование в восстановление железной дороги между Арменией и Азербайджаном на фоне проекта "Маршрут Трампа во имя мира и процветания", который в случае реализации соединит Азербайджан с его нахичеванской автономией через армянскую территорию. Ранее по итогам встречи Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. В связи с этим стороны отметили необходимость продолжения дальнейших шагов по подписанию и окончательной ратификации соглашения, подчеркнули важность укрепления мира между странами. "Сейчас железные дороги Армении управляются российской стороной (дочерней компанией РЖД - ред.). Возможно, у российской стороны возникнет заинтересованность в инвестициях с целью восстановления железной дороги Иджеван - Раздан (города в Армении - ред.), Иджеван - Газах (город в Азербайджане - ред.). Здесь, конечно, понадобится согласие азербайджанской стороны", - заявил Пашинян. Он также выразил мнение, что проект станет хорошей возможностью для начала экономического сотрудничества между Ираном и США, Россией и Соединенными Штатами. В этом контексте Пашинян напомнил, что компания из Ирана осуществляет в Армении строительство автодороги в рамках проекта "Север - Юг". В опубликованном армянским МИД тексте декларации, подписанной по итогам встречи в Вашингтоне, отмечается, что Армения будет сотрудничать с США и обоюдно согласованными третьими сторонами для определения рамок реализации на территории страны программы в области коммуникаций "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP)". В документе подчеркивается решимость принять все меры для скорейшего достижения этой цели. Ранее агентство Рейтер сообщало со ссылкой на источники, что Армения планирует предоставить США эксклюзивные права на развитие на длительный срок транзитного коридора, который будет назван "Маршрутом Трампа ради международного мира и процветания" (TRIPP). Издание утверждает, что маршрут будет функционировать в соответствии с законодательством Армении, а Соединенные Штаты передадут землю в субаренду консорциуму, занимающемуся инфраструктурой и управлением.

армения

азербайджан

сша

россия

