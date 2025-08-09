Пашинян допустил возможность обмена территориями с Азербайджаном
© Getty Images / Andrew HarnikПремьер Армении Никол Пашинян с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым
Премьер Армении Никол Пашинян с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым
ЕРЕВАН, 9 авг — РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян допустил возможность обмена территориями между Ереваном и Баку.
Отвечая в Вашингтоне на вопросы журналистов, он отметил, что, согласно подписанным и парафированным документам, границы республик времен СССР идентичны современным.
"Есть территории, которые по этой логике принадлежат нам, но находятся под контролем Азербайджана, и есть территории, которые принадлежат Азербайджану, но находятся под нашим контролем", — сказал Пашинян.
В этой связи он заявил, что процесс делимитации границы необходимо продолжить, страны должны вернуть друг другу не принадлежащие им территории.
"Или на основе принципа равноценности и посредством референдума возможен обмен определенными территориями по той логике, чтобы обеспечить целостность 29 743 квадратных километров (площади Армении. — Прим. ред.)", — добавил премьер.
Встреча в Вашингтоне
По итогам переговоров Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым принята декларация, касающаяся мирного урегулирования конфликта между Ереваном и Баку.
Основные положения документа:
- Политики стали свидетелями парафирования главами МИД закавказских стран текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений.
- Стороны отметили, что необходимы дальнейшие шаги для подписания и окончательной ратификации договора.
- Они подчеркнули важность укрепления мира между Арменией и Азербайджаном.
- Ереван и Баку выступили за открытие коммуникаций между странами для внутренних, двусторонних и международных перевозок при уважении их суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции.
- Государства создали условия для добрососедских отношений, основанных на принципах нерушимости границ и недопустимости применения силы.
- Министры иностранных дел Армении и Азербайджана подписали заявление с просьбой о роспуске Минского процесса ОБСЕ по карабахскому урегулированию и связанных с ним структур.
- Стороны призвали все государства — члены организации принять это решение.
- Армения будет сотрудничать с США и обоюдно согласованными третьими сторонами для определения рамок реализации на территории республики программы "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".