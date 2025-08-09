https://ria.ru/20250809/pashinyan-2034288077.html

Пашинян допустил возможность обмена территориями с Азербайджаном

09.08.2025

Пашинян допустил возможность обмена территориями с Азербайджаном

Премьер Армении Никол Пашинян допустил возможность обмена территориями между Ереваном и Баку. РИА Новости, 09.08.2025

ЕРЕВАН, 9 авг — РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян допустил возможность обмена территориями между Ереваном и Баку.Отвечая в Вашингтоне на вопросы журналистов, он отметил, что, согласно подписанным и парафированным документам, границы республик времен СССР идентичны современным."Есть территории, которые по этой логике принадлежат нам, но находятся под контролем Азербайджана, и есть территории, которые принадлежат Азербайджану, но находятся под нашим контролем", — сказал Пашинян.В этой связи он заявил, что процесс делимитации границы необходимо продолжить, страны должны вернуть друг другу не принадлежащие им территории."Или на основе принципа равноценности и посредством референдума возможен обмен определенными территориями по той логике, чтобы обеспечить целостность 29 743 квадратных километров (площади Армении. — Прим. ред.)", — добавил премьер.Встреча в ВашингтонеПо итогам переговоров Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым принята декларация, касающаяся мирного урегулирования конфликта между Ереваном и Баку.Основные положения документа:

