Пашинян допустил возможность обмена территориями с Азербайджаном - РИА Новости, 09.08.2025
08:16 09.08.2025 (обновлено: 09:29 09.08.2025)
Пашинян допустил возможность обмена территориями с Азербайджаном
ЕРЕВАН, 9 авг — РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян допустил возможность обмена территориями между Ереваном и Баку.Отвечая в Вашингтоне на вопросы журналистов, он отметил, что, согласно подписанным и парафированным документам, границы республик времен СССР идентичны современным."Есть территории, которые по этой логике принадлежат нам, но находятся под контролем Азербайджана, и есть территории, которые принадлежат Азербайджану, но находятся под нашим контролем", — сказал Пашинян.В этой связи он заявил, что процесс делимитации границы необходимо продолжить, страны должны вернуть друг другу не принадлежащие им территории."Или на основе принципа равноценности и посредством референдума возможен обмен определенными территориями по той логике, чтобы обеспечить целостность 29 743 квадратных километров (площади Армении. — Прим. ред.)", — добавил премьер.Встреча в ВашингтонеПо итогам переговоров Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым принята декларация, касающаяся мирного урегулирования конфликта между Ереваном и Баку.Основные положения документа:
ЕРЕВАН, 9 авг — РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян допустил возможность обмена территориями между Ереваном и Баку.
Отвечая в Вашингтоне на вопросы журналистов, он отметил, что, согласно подписанным и парафированным документам, границы республик времен СССР идентичны современным.
"Есть территории, которые по этой логике принадлежат нам, но находятся под контролем Азербайджана, и есть территории, которые принадлежат Азербайджану, но находятся под нашим контролем", — сказал Пашинян.
В этой связи он заявил, что процесс делимитации границы необходимо продолжить, страны должны вернуть друг другу не принадлежащие им территории.
"Или на основе принципа равноценности и посредством референдума возможен обмен определенными территориями по той логике, чтобы обеспечить целостность 29 743 квадратных километров (площади Армении. — Прим. ред.)", — добавил премьер.
Встреча в Вашингтоне

По итогам переговоров Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым принята декларация, касающаяся мирного урегулирования конфликта между Ереваном и Баку.
Основные положения документа:
  • Политики стали свидетелями парафирования главами МИД закавказских стран текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений.
  • Стороны отметили, что необходимы дальнейшие шаги для подписания и окончательной ратификации договора.
  • Они подчеркнули важность укрепления мира между Арменией и Азербайджаном.
  • Ереван и Баку выступили за открытие коммуникаций между странами для внутренних, двусторонних и международных перевозок при уважении их суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции.
  • Государства создали условия для добрососедских отношений, основанных на принципах нерушимости границ и недопустимости применения силы.
  • Министры иностранных дел Армении и Азербайджана подписали заявление с просьбой о роспуске Минского процесса ОБСЕ по карабахскому урегулированию и связанных с ним структур.
  • Стороны призвали все государства — члены организации принять это решение.
  • Армения будет сотрудничать с США и обоюдно согласованными третьими сторонами для определения рамок реализации на территории республики программы "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".
