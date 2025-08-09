https://ria.ru/20250809/parizh-2034363855.html

В Париже задержали мужчину, спрыгнувшего с парашютом с Эйфелевой башни

Парижская полиция задержала троих взобравшихся на Эйфелеву башню мужчин, одному из которых удалось совершить оттуда прыжок с парашютом, сообщает газета Journal... РИА Новости, 09.08.2025

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Парижская полиция задержала троих взобравшихся на Эйфелеву башню мужчин, одному из которых удалось совершить оттуда прыжок с парашютом, сообщает газета Journal du Dimanche со ссылкой на источники. "Примерно в 05.20 (06.20 мск) служба безопасности этого парижского монумента заявила о присутствии трех человек, поднимавшихся на сооружение. Почти час спустя один из них даже спрыгнул с парашютом, после чего был задержан на земле без происшествий недалеко от Марсового поля. Двое его спутников спустились в сопровождении сотрудников Группы вмешательства в опасных условиях (GRIMP) и пожарных, а затем были переданы полиции", - говорится в сообщении издания. Источник в полиции заявил газете, что все трое были помещены под стражу за "несанкционированное вторжение" на охраняемый объект. Представитель компании по эксплуатации Эйфелевой башни подаст жалобу в связи с инцидентом, отмечается в публикации. В июле газета Parisien сообщала, что правоохранители задержали в Париже двух мужчин, которые забрались на вершину Эйфелевой башни и спрыгнули с нее с парашютами. Эйфелева башня была построена по заказу правительства Франции к Всемирной выставке 1889 года по проекту инженера Густава Эйфеля и на тот момент стала самым высоким сооружением в мире. Первоначально башню планировалось оставить на 20 лет, а затем разобрать, так как многим парижанам не понравился ее дизайн, но за эти годы она стала символом французской столицы.

