20:19 09.08.2025
В Париже задержали мужчину, спрыгнувшего с парашютом с Эйфелевой башни
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Парижская полиция задержала троих взобравшихся на Эйфелеву башню мужчин, одному из которых удалось совершить оттуда прыжок с парашютом, сообщает газета Journal du Dimanche со ссылкой на источники. "Примерно в 05.20 (06.20 мск) служба безопасности этого парижского монумента заявила о присутствии трех человек, поднимавшихся на сооружение. Почти час спустя один из них даже спрыгнул с парашютом, после чего был задержан на земле без происшествий недалеко от Марсового поля. Двое его спутников спустились в сопровождении сотрудников Группы вмешательства в опасных условиях (GRIMP) и пожарных, а затем были переданы полиции", - говорится в сообщении издания. Источник в полиции заявил газете, что все трое были помещены под стражу за "несанкционированное вторжение" на охраняемый объект. Представитель компании по эксплуатации Эйфелевой башни подаст жалобу в связи с инцидентом, отмечается в публикации. В июле газета Parisien сообщала, что правоохранители задержали в Париже двух мужчин, которые забрались на вершину Эйфелевой башни и спрыгнули с нее с парашютами. Эйфелева башня была построена по заказу правительства Франции к Всемирной выставке 1889 года по проекту инженера Густава Эйфеля и на тот момент стала самым высоким сооружением в мире. Первоначально башню планировалось оставить на 20 лет, а затем разобрать, так как многим парижанам не понравился ее дизайн, но за эти годы она стала символом французской столицы.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Парижская полиция задержала троих взобравшихся на Эйфелеву башню мужчин, одному из которых удалось совершить оттуда прыжок с парашютом, сообщает газета Journal du Dimanche со ссылкой на источники.
"Примерно в 05.20 (06.20 мск) служба безопасности этого парижского монумента заявила о присутствии трех человек, поднимавшихся на сооружение. Почти час спустя один из них даже спрыгнул с парашютом, после чего был задержан на земле без происшествий недалеко от Марсового поля. Двое его спутников спустились в сопровождении сотрудников Группы вмешательства в опасных условиях (GRIMP) и пожарных, а затем были переданы полиции", - говорится в сообщении издания.
Во Франции увеличилось число правонарушений против христиан
Вчера, 15:11
Источник в полиции заявил газете, что все трое были помещены под стражу за "несанкционированное вторжение" на охраняемый объект. Представитель компании по эксплуатации Эйфелевой башни подаст жалобу в связи с инцидентом, отмечается в публикации.
В июле газета Parisien сообщала, что правоохранители задержали в Париже двух мужчин, которые забрались на вершину Эйфелевой башни и спрыгнули с нее с парашютами.
Эйфелева башня была построена по заказу правительства Франции к Всемирной выставке 1889 года по проекту инженера Густава Эйфеля и на тот момент стала самым высоким сооружением в мире. Первоначально башню планировалось оставить на 20 лет, а затем разобрать, так как многим парижанам не понравился ее дизайн, но за эти годы она стала символом французской столицы.
МВД Франции аннулирует ВНЖ мужчины, прикурившего сигарету от Вечного огня
6 августа, 16:48
 
