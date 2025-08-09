https://ria.ru/20250809/panin-2034283248.html

СБУ прекратила розыск актера Алексея Панина*

СБУ прекратила розыск актера Алексея Панина* - РИА Новости, 09.08.2025

СБУ прекратила розыск актера Алексея Панина*

Объявленный в 2015 году на Украине в розыск актер Алексей Панин* (признан в России иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) больше не... РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T06:45:00+03:00

2025-08-09T06:45:00+03:00

2025-08-09T06:45:00+03:00

россия

украина

алексей панин

юлия чичерина

василий вовк (сбу)

служба безопасности украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154282/67/1542826751_0:403:2848:2004_1920x0_80_0_0_7d7fe08fbb375538f6201253e0edb5cf.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Объявленный в 2015 году на Украине в розыск актер Алексей Панин* (признан в России иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) больше не числится в розыске СБУ, свидетельствуют данные украинских органов власти, выяснило РИА Новости. В 2015 году сообщалось, что в отношении Панина* проводится досудебное расследование за "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность" Украины. Тогда же бывший начальник Главного следственного управления СБУ Василий Вовк сообщал, что Панин и певица Юлия Чичерина объявлены в розыск. В настоящее время в базе розыска СБУ числится только Юлия Чичерина, она была внесена туда в 2022 году. Данных об Алексее Панине*, который уехал из России после начала спецоперации, нет. Панин* в октябре 2022 года разместил в своем Telegram-канале сообщения, оправдывающие и одобряющие теракт на Крымском мосту. За это в 2024 году Второй западный окружной военный суд заочно приговорил его к шести годам колонии. Также ему запретили три года администрировать интернет-ресурсы. Кроме того, Панин* заочно арестован в РФ и находится в международном розыске. ​* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом и признан иноагентом.

https://ria.ru/20250708/skandal-2027973005.html

https://ria.ru/20241231/prigovor-1992126324.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, алексей панин, юлия чичерина, василий вовк (сбу), служба безопасности украины