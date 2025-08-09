https://ria.ru/20250809/panin-2034283248.html
СБУ прекратила розыск актера Алексея Панина*
СБУ прекратила розыск актера Алексея Панина* - РИА Новости, 09.08.2025
СБУ прекратила розыск актера Алексея Панина*
Объявленный в 2015 году на Украине в розыск актер Алексей Панин* (признан в России иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) больше не... РИА Новости, 09.08.2025
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Объявленный в 2015 году на Украине в розыск актер Алексей Панин* (признан в России иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) больше не числится в розыске СБУ, свидетельствуют данные украинских органов власти, выяснило РИА Новости. В 2015 году сообщалось, что в отношении Панина* проводится досудебное расследование за "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность" Украины. Тогда же бывший начальник Главного следственного управления СБУ Василий Вовк сообщал, что Панин и певица Юлия Чичерина объявлены в розыск. В настоящее время в базе розыска СБУ числится только Юлия Чичерина, она была внесена туда в 2022 году. Данных об Алексее Панине*, который уехал из России после начала спецоперации, нет. Панин* в октябре 2022 года разместил в своем Telegram-канале сообщения, оправдывающие и одобряющие теракт на Крымском мосту. За это в 2024 году Второй западный окружной военный суд заочно приговорил его к шести годам колонии. Также ему запретили три года администрировать интернет-ресурсы. Кроме того, Панин* заочно арестован в РФ и находится в международном розыске. * Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом и признан иноагентом.
СБУ прекратила розыск актера Алексея Панина*
