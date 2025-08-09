https://ria.ru/20250809/osetiya-2034309379.html
В Северной Осетии объявили режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности введен в Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло. РИА Новости, 09.08.2025
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Режим беспилотной опасности введен в Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло. "На территории нашего региона вновь введён режим беспилотной опасности. Прошу сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", - написал он в Telegram-канале. Меняйло отметил, что возможно замедление мобильного интернета и связи.
