В Северной Осетии объявили режим беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности введен в Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло. РИА Новости, 09.08.2025

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Режим беспилотной опасности введен в Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло. "На территории нашего региона вновь введён режим беспилотной опасности. Прошу сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", - написал он в Telegram-канале. Меняйло отметил, что возможно замедление мобильного интернета и связи.

