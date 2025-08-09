https://ria.ru/20250809/osetija-2034302004.html

В Северной Осетии сняли режим беспилотной опасности - РИА Новости, 09.08.2025

Режим беспилотной опасности объявлен в Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло. РИА Новости, 09.08.2025

специальная военная операция на украине

сергей меняйло

республика северная осетия - алания

общество

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Режим беспилотной опасности объявлен в Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло. Опасность была объявлена в 8.59 мск, она длилась около часа. "Режим беспилотной опасности в Северной Осетии снят. В этот раз его ввели на короткий промежуток времени. Однако каждый – это необходимость, так как в первую очередь касается безопасности жителей республики", - написал Меняйло в Telegram-канале. Он отметил, что оперативный штаб продолжает работу в круглосуточном режиме.

сергей меняйло, республика северная осетия - алания, общество