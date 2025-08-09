https://ria.ru/20250809/osago-2034283082.html
Юрист рассказал, как внести изменения в ОСАГО после замены прав
Юрист рассказал, как внести изменения в ОСАГО после замены прав - РИА Новости, 09.08.2025
Юрист рассказал, как внести изменения в ОСАГО после замены прав
Внести изменения в полис ОСАГО после замены прав можно лично в офисе страховой компании или онлайн, но не следует с этим затягивать, рассказал РИА Новости юрист РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T06:38:00+03:00
2025-08-09T06:38:00+03:00
2025-08-09T06:38:00+03:00
дмитрий славнов
гибдд мвд рф
осаго
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147401/69/1474016937_0:486:2680:1994_1920x0_80_0_0_d816fe244acb76a93257eb783cf3dc9b.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Внести изменения в полис ОСАГО после замены прав можно лично в офисе страховой компании или онлайн, но не следует с этим затягивать, рассказал РИА Новости юрист Дмитрий Славнов. "Можно подъехать в офис страховой компании, там внесут изменения, либо, как правило, также могут прислать все на электронную почту. Да сейчас все компьютеризировано, живем в XXI веке, достаточно, действительно, позвонить в страховую, скинуть всю необходимую информацию... И сразу вносятся изменения", - рассказал Славнов. Юрист отметил, что лучше как можно быстрее внести действующие изменения, так как инспектор ГИБДД не сможет идентифицировать полис, поэтому придется связываться со страховой компанией и доказывать, что в водительское удостоверение были внесены изменения.
https://ria.ru/20250807/osago-2033832321.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147401/69/1474016937_0:38:2680:2048_1920x0_80_0_0_1fd08821d49b8a35ca477960bd48e293.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий славнов, гибдд мвд рф, осаго, общество
Дмитрий Славнов, ГИБДД МВД РФ, ОСАГО, Общество
Юрист рассказал, как внести изменения в ОСАГО после замены прав
Юрист Славнов посоветовал не затягивать с изменениями в ОСАГО после замены прав