Юрист рассказал, как внести изменения в ОСАГО после замены прав

06:38 09.08.2025
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Внести изменения в полис ОСАГО после замены прав можно лично в офисе страховой компании или онлайн, но не следует с этим затягивать, рассказал РИА Новости юрист Дмитрий Славнов. "Можно подъехать в офис страховой компании, там внесут изменения, либо, как правило, также могут прислать все на электронную почту. Да сейчас все компьютеризировано, живем в XXI веке, достаточно, действительно, позвонить в страховую, скинуть всю необходимую информацию... И сразу вносятся изменения", - рассказал Славнов. Юрист отметил, что лучше как можно быстрее внести действующие изменения, так как инспектор ГИБДД не сможет идентифицировать полис, поэтому придется связываться со страховой компанией и доказывать, что в водительское удостоверение были внесены изменения.
2025
Оформление полиса ОСАГО в страховой компании. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Внести изменения в полис ОСАГО после замены прав можно лично в офисе страховой компании или онлайн, но не следует с этим затягивать, рассказал РИА Новости юрист Дмитрий Славнов.
"Можно подъехать в офис страховой компании, там внесут изменения, либо, как правило, также могут прислать все на электронную почту. Да сейчас все компьютеризировано, живем в XXI веке, достаточно, действительно, позвонить в страховую, скинуть всю необходимую информацию... И сразу вносятся изменения", - рассказал Славнов.
Юрист отметил, что лучше как можно быстрее внести действующие изменения, так как инспектор ГИБДД не сможет идентифицировать полис, поэтому придется связываться со страховой компанией и доказывать, что в водительское удостоверение были внесены изменения.
