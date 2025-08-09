https://ria.ru/20250809/opasnost-2034322603.html
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Курской области, сообщает оперативный штаб региона. РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T13:04:00+03:00
2025-08-09T13:04:00+03:00
2025-08-09T13:05:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968457930_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ac8a5f3d2272875ad8ba123c05033029.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Курской области, сообщает оперативный штаб региона. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
