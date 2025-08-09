https://ria.ru/20250809/opasnost-2034279665.html
В Липецкой области объявили красный уровень воздушной опасности
В Липецкой области объявили красный уровень воздушной опасности
Беспилотная опасность объявлена на всей территории Липецкой области, сообщает ГУМЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2025
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на всей территории Липецкой области, сообщает ГУМЧС по региону в Telegram-канале. Ранее липецкий главк МЧС заявлял о введении воздушной опасность в регионе. "Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" по Липецкой области", - говорится в сообщении ведомства.
