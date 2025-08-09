https://ria.ru/20250809/obstrely-2034261569.html
Украинские войска шесть раз за сутки обстреляли территорию ДНР
ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Украинские войска шесть раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив шесть боеприпасов, сообщает управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Шесть фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Шесть вооруженных атак - на горловском направлении. Всего выпущено шесть единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении управления. Сообщается о двух пострадавших мирных жителях. За предыдущие сутки было зафиксировано 12 обстрелов.
