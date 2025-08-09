Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска шесть раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 09.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:28 09.08.2025
Украинские войска шесть раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска шесть раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 09.08.2025
Украинские войска шесть раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска шесть раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив шесть боеприпасов, сообщает управление администрации главы и правительства... РИА Новости, 09.08.2025
ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Украинские войска шесть раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив шесть боеприпасов, сообщает управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Шесть фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Шесть вооруженных атак - на горловском направлении. Всего выпущено шесть единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении управления. Сообщается о двух пострадавших мирных жителях. За предыдущие сутки было зафиксировано 12 обстрелов.
украина, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска шесть раз за сутки обстреляли территорию ДНР

ВСУ шесть раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив шесть боеприпасов

Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками
РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Украинские войска шесть раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив шесть боеприпасов, сообщает управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале.
"Шесть фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Шесть вооруженных атак - на горловском направлении. Всего выпущено шесть единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении управления.
Владимир Зеленский на пресс-конференции в Совете Европы в Страсбурге, Франция
"Скоро в суп": на Украине предсказали скорую гибель Зеленского
00:26
Сообщается о двух пострадавших мирных жителях.
За предыдущие сутки было зафиксировано 12 обстрелов.
