Два человека погибли при ударе дрона ВСУ по машине в белгородском селе
Специальная военная операция на Украине
 
12:11 09.08.2025 (обновлено: 12:22 09.08.2025)
Два человека погибли при ударе дрона ВСУ по машине в белгородском селе
БЕЛГОРОД, 9 авг - РИА Новости. Супружеская пара погибла в селе Байцуры Борисовского района Белгородской области в результате целенаправленного удара дрона ВСУ по движущемуся автомобилю, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В селе Байцуры Борисовского района дрон целенаправленно ударил по движущемуся автомобилю, в котором находилась супружеская пара. К огромному горю, от полученных ранений мужчина погиб на месте. Его супругу в тяжёлом состоянии доставили в Борисовскую ЦРБ. Врачи боролись за её жизнь, но последствия ранений оказались несовместимы с жизнью", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор от себя и всех жителей области выразил слова соболезнования родным погибших.
Гладков рассказал об атаках ВСУ на Белгородскую область
