https://ria.ru/20250809/obstrel-2034316361.html
Два человека погибли при ударе дрона ВСУ по машине в белгородском селе
Два человека погибли при ударе дрона ВСУ по машине в белгородском селе - РИА Новости, 09.08.2025
Два человека погибли при ударе дрона ВСУ по машине в белгородском селе
Супружеская пара погибла в селе Байцуры Борисовского района Белгородской области в результате целенаправленного удара дрона ВСУ по движущемуся автомобилю,... РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T12:11:00+03:00
2025-08-09T12:11:00+03:00
2025-08-09T12:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:378:2968:2048_1920x0_80_0_0_703af933243ba3e45ad16688787a9263.jpg
БЕЛГОРОД, 9 авг - РИА Новости. Супружеская пара погибла в селе Байцуры Борисовского района Белгородской области в результате целенаправленного удара дрона ВСУ по движущемуся автомобилю, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В селе Байцуры Борисовского района дрон целенаправленно ударил по движущемуся автомобилю, в котором находилась супружеская пара. К огромному горю, от полученных ранений мужчина погиб на месте. Его супругу в тяжёлом состоянии доставили в Борисовскую ЦРБ. Врачи боролись за её жизнь, но последствия ранений оказались несовместимы с жизнью", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор от себя и всех жителей области выразил слова соболезнования родным погибших.
https://ria.ru/20250809/belgorodskaya-2034315944.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_6ffa4779c171ce5d5cf638c9805e8e89.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Два человека погибли при ударе дрона ВСУ по машине в белгородском селе
Муж с женой погибли при ударе дрона ВСУ по машине в белгородском селе Байцуры