https://ria.ru/20250809/obstrel-2034316361.html

Два человека погибли при ударе дрона ВСУ по машине в белгородском селе

Два человека погибли при ударе дрона ВСУ по машине в белгородском селе - РИА Новости, 09.08.2025

Два человека погибли при ударе дрона ВСУ по машине в белгородском селе

Супружеская пара погибла в селе Байцуры Борисовского района Белгородской области в результате целенаправленного удара дрона ВСУ по движущемуся автомобилю,... РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T12:11:00+03:00

2025-08-09T12:11:00+03:00

2025-08-09T12:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:378:2968:2048_1920x0_80_0_0_703af933243ba3e45ad16688787a9263.jpg

БЕЛГОРОД, 9 авг - РИА Новости. Супружеская пара погибла в селе Байцуры Борисовского района Белгородской области в результате целенаправленного удара дрона ВСУ по движущемуся автомобилю, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В селе Байцуры Борисовского района дрон целенаправленно ударил по движущемуся автомобилю, в котором находилась супружеская пара. К огромному горю, от полученных ранений мужчина погиб на месте. Его супругу в тяжёлом состоянии доставили в Борисовскую ЦРБ. Врачи боролись за её жизнь, но последствия ранений оказались несовместимы с жизнью", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор от себя и всех жителей области выразил слова соболезнования родным погибших.

https://ria.ru/20250809/belgorodskaya-2034315944.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия