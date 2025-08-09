https://ria.ru/20250809/obse-2034265130.html

Главы МИД Армении и Азербайджана попросили распустить Минскую группу ОБСЕ

Главы МИД Армении и Азербайджана попросили распустить Минскую группу ОБСЕ - РИА Новости, 09.08.2025

Главы МИД Армении и Азербайджана попросили распустить Минскую группу ОБСЕ

Главы МИД Армении и Азербайджана подписали заявление с просьбой о роспуске Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Карабахе, говорится в декларации по итогам... РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T01:16:00+03:00

2025-08-09T01:16:00+03:00

2025-08-09T01:17:00+03:00

армения

азербайджан

обсе

в мире

никол пашинян

дональд трамп

ильхам алиев

вашингтон (штат)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767663282_0:0:3211:1807_1920x0_80_0_0_7dc7dba7659e50726b81a38618ba82f7.jpg

ЕРЕВАН, 9 авг - РИА Новости. Главы МИД Армении и Азербайджана подписали заявление с просьбой о роспуске Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Карабахе, говорится в декларации по итогам трехсторонней встречи в Вашингтоне армянского премьера Никола Пашиняна и президентов США и Азербайджана Дональда Трампа и Ильхама Алиева."Мы стали свидетелями подписании совместного заявления министров иностранных дел Республики Армения и Азербайджанской Республики, адресованного Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, о роспуске Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур. Мы призываем все государства-участники ОБСЕ принять это решение", - говорится в декларации.

https://ria.ru/20250808/tramp-2034257220.html

армения

азербайджан

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

армения, азербайджан, обсе, в мире, никол пашинян, дональд трамп, ильхам алиев, вашингтон (штат)