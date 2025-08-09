Рейтинг@Mail.ru
Главы МИД Армении и Азербайджана попросили распустить Минскую группу ОБСЕ
01:16 09.08.2025 (обновлено: 01:17 09.08.2025)
Главы МИД Армении и Азербайджана попросили распустить Минскую группу ОБСЕ
ЕРЕВАН, 9 авг - РИА Новости. Главы МИД Армении и Азербайджана подписали заявление с просьбой о роспуске Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Карабахе, говорится в декларации по итогам трехсторонней встречи в Вашингтоне армянского премьера Никола Пашиняна и президентов США и Азербайджана Дональда Трампа и Ильхама Алиева."Мы стали свидетелями подписании совместного заявления министров иностранных дел Республики Армения и Азербайджанской Республики, адресованного Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, о роспуске Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур. Мы призываем все государства-участники ОБСЕ принять это решение", - говорится в декларации.
Флаги на здании в Вене, где пройдет заседание Постоянного совета ОБСЕ
Флаги на здании в Вене, где пройдет заседание Постоянного совета ОБСЕ. Архивное фото
ЕРЕВАН, 9 авг - РИА Новости. Главы МИД Армении и Азербайджана подписали заявление с просьбой о роспуске Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Карабахе, говорится в декларации по итогам трехсторонней встречи в Вашингтоне армянского премьера Никола Пашиняна и президентов США и Азербайджана Дональда Трампа и Ильхама Алиева.
"Мы стали свидетелями подписании совместного заявления министров иностранных дел Республики Армения и Азербайджанской Республики, адресованного Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, о роспуске Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур. Мы призываем все государства-участники ОБСЕ принять это решение", - говорится в декларации.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Трамп заявил, что Армения и Азербайджан могут рассчитывать на него
Вчера, 23:35
 
АрменияАзербайджанОБСЕВ миреНикол ПашинянДональд ТрампИльхам АлиевВашингтон (штат)
 
 
