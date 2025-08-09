https://ria.ru/20250809/obse-2034265130.html
Главы МИД Армении и Азербайджана попросили распустить Минскую группу ОБСЕ
Главы МИД Армении и Азербайджана попросили распустить Минскую группу ОБСЕ - РИА Новости, 09.08.2025
Главы МИД Армении и Азербайджана попросили распустить Минскую группу ОБСЕ
Главы МИД Армении и Азербайджана подписали заявление с просьбой о роспуске Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Карабахе, говорится в декларации по итогам... РИА Новости, 09.08.2025
ЕРЕВАН, 9 авг - РИА Новости. Главы МИД Армении и Азербайджана подписали заявление с просьбой о роспуске Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Карабахе, говорится в декларации по итогам трехсторонней встречи в Вашингтоне армянского премьера Никола Пашиняна и президентов США и Азербайджана Дональда Трампа и Ильхама Алиева."Мы стали свидетелями подписании совместного заявления министров иностранных дел Республики Армения и Азербайджанской Республики, адресованного Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, о роспуске Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур. Мы призываем все государства-участники ОБСЕ принять это решение", - говорится в декларации.
