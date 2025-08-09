https://ria.ru/20250809/oblomki-2034320249.html

В Татарстане нашли обломки трех беспилотников

В Татарстане нашли обломки трех беспилотников - РИА Новости, 09.08.2025

В Татарстане нашли обломки трех беспилотников

В Татарстане нашли обломки трех дронов, сообщила пресс-служба главы региона. РИА Новости, 09.08.2025

тукаевский район

нижнекамск

альметьевск

республика татарстан (татарстан)

КАЗАНЬ, 9 авг — РИА Новости. В Татарстане нашли обломки трех дронов, сообщила пресс-служба главы региона."Сегодня в 11:15 в Тукаевском районе на территории строительной площадки были обнаружены обломки трех беспилотных летательных аппаратов", — говорится в релизе.По данным пресс-службы, действия дежурных расчетов позволили избежать жертв и пострадавших.В ночь на субботу в Татарстане ввели режим "Беспилотная опасность". Утром объявили угрозу атаки дронов на Альметьевск, Нижнекамск и Елабугу. В аэропортах Казани и Нижнекамска действовали временные ограничения полетов.

