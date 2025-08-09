https://ria.ru/20250809/novgorod-2034375480.html

В Нижнем Новгороде завели дело после гибели ребенка при обрушении гаража

В Нижнем Новгороде завели дело после гибели ребенка при обрушении гаража - РИА Новости, 09.08.2025

В Нижнем Новгороде завели дело после гибели ребенка при обрушении гаража

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили в Нижнем Новгороде после гибели шестилетнего ребенка, которого задавило обрушившейся стеной... РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T22:45:00+03:00

2025-08-09T22:45:00+03:00

2025-08-09T22:45:00+03:00

происшествия

россия

нижний новгород

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 авг - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили в Нижнем Новгороде после гибели шестилетнего ребенка, которого задавило обрушившейся стеной заброшенного гаража, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По версии следствия, 9 августа на улице Раевского в Автозаводском районе произошло обрушение заброшенного здания, мимо которого в этот момент проходил мужчина с ребенком. В результате обрушения шестилетний мальчик получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия. "По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении регионального СУСК.

https://ria.ru/20250802/dtp-2033040023.html

россия

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф)