В Нижнем Новгороде завели дело после гибели ребенка при обрушении гаража
2025-08-09T22:45:00+03:00
происшествия
россия
нижний новгород
следственный комитет россии (ск рф)
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 авг - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили в Нижнем Новгороде после гибели шестилетнего ребенка, которого задавило обрушившейся стеной заброшенного гаража, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По версии следствия, 9 августа на улице Раевского в Автозаводском районе произошло обрушение заброшенного здания, мимо которого в этот момент проходил мужчина с ребенком. В результате обрушения шестилетний мальчик получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия. "По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Новости
ru-RU
