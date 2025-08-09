Рейтинг@Mail.ru
В Нижнем Новгороде завели дело после гибели ребенка при обрушении гаража - РИА Новости, 09.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:45 09.08.2025
https://ria.ru/20250809/novgorod-2034375480.html
В Нижнем Новгороде завели дело после гибели ребенка при обрушении гаража
В Нижнем Новгороде завели дело после гибели ребенка при обрушении гаража - РИА Новости, 09.08.2025
В Нижнем Новгороде завели дело после гибели ребенка при обрушении гаража
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили в Нижнем Новгороде после гибели шестилетнего ребенка, которого задавило обрушившейся стеной... РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T22:45:00+03:00
2025-08-09T22:45:00+03:00
происшествия
россия
нижний новгород
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 авг - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили в Нижнем Новгороде после гибели шестилетнего ребенка, которого задавило обрушившейся стеной заброшенного гаража, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По версии следствия, 9 августа на улице Раевского в Автозаводском районе произошло обрушение заброшенного здания, мимо которого в этот момент проходил мужчина с ребенком. В результате обрушения шестилетний мальчик получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия. "По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении регионального СУСК.
https://ria.ru/20250802/dtp-2033040023.html
россия
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нижний Новгород, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижнем Новгороде завели дело после гибели ребенка при обрушении гаража

СК возбудил дело после гибели ребенка под рухнувшей стеной в Нижнем Новгороде

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 авг - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили в Нижнем Новгороде после гибели шестилетнего ребенка, которого задавило обрушившейся стеной заброшенного гаража, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По версии следствия, 9 августа на улице Раевского в Автозаводском районе произошло обрушение заброшенного здания, мимо которого в этот момент проходил мужчина с ребенком. В результате обрушения шестилетний мальчик получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия.
"По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
Под Новгородом в ДТП с велосипедистами погибли мужчина и ребенок
2 августа, 23:09
 
ПроисшествияРоссияНижний НовгородСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала