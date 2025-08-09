Подростков, получивших ожоги в Чебоксарах, доставили в Нижний Новгород
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 авг - РИА Новости. Четверых подростков, получивших обширные ожоги при возгорании прицепа в Чебоксарах, доставили в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) в Нижнем Новгороде, сообщил ректор вуза Николай Карякин.
"Четверо юношей из Чувашии поступили в ожоговый центр ПИМУ… Ребятам по 16 лет, одному 17. Самый тяжелый пациент - 90% ожогов тела, 60 из которых - глубокие. У троих пострадавших - 70, 60 и 23% ожогов тела. У всех - термоингаляционные травмы, состояние тяжелое, ожоговый шок. Все находятся в состоянии медикаментозного сна, на ИВЛ", - написал Карякин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он рассказал, что через несколько часов после того, как подростки получили ожоги из-за возгорания паров бензина и были доставлены в республиканскую клиническую больницу Чувашии, нижегородские врачи стали консультировать коллег и корректировать лечение. В час ночи в субботу было принято решение о транспортировке пациентов в Университетскую клинику ПИМУ.
"Продолжаем интенсивную терапию, боремся за ребят. Верим в профессионализм врачей и надеемся на лучшее", - отметил Карякин.
Ранее МВД Чувашии сообщало о том, что 8 августа около 17.30 на Марпосадском шоссе в Чебоксарах во время движения загорелся прицеп автомашины ВАЗ-21102, где перевозились канистры с бензином и оборудование для стрижки газонов. Также в прицепе в нарушение правил находились люди. После того как водитель, заметив возгорание, остановился, пассажиры сами отцепили прицеп, получив при этом ожоги.