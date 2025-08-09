Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказала, как снизить налог на доход от депозитов
02:02 09.08.2025
Эксперт рассказала, как снизить налог на доход от депозитов
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Снизить сумму налога на доход от депозитов возможно, открыв вклад сроком более 15 месяцев - в этом случае необлагаемая налогом сумма переносится на следующий налоговый период, суммируясь с новым необлагаемым минимумом, рассказала РИА Новости основатель компании Biznesinalogi, глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов Евгения Мемрук.
"Изменения вступили в силу с 01.01.2025, причем их действие распространено на доходы, полученные с 01.01.2023 года. Эта особенность применяется к долгосрочным вкладам сроком более 15 месяцев, по которым проценты выплачиваются в конце срока. Необлагаемый процентный доход определяется не за последний год действия вклада, когда выплачены проценты, а за каждый год его действия, и уменьшает проценты, относящиеся к соответствующему периоду", - сказала Мемрук.
Налог на доходы по вкладам платят не с самого вклада, а лишь с той части дохода с него, которая превышает необлагаемую сумму. Она определяется, исходя из максимальной ключевой ставки ЦБ из действовавших на первое число каждого месяца в течение календарного года. В 2024 году ее максимальный уровень составил 21%. Соответственно, необлагаемая налогом сумма доходов по вкладам за 2024 год составляет 210 тысяч рублей (21% от 1 миллиона).
При этом, с 1 января 2025 года при исчислении НДФЛ по вкладам, срок действия которых при их открытии согласно условиям договора банковского вклада превышает 15 месяцев и по которым выплата процентов производится в конце срока действия вклада, необлагаемый минимум будет рассчитываться исходя из суммы процентов, начисленных за каждый год действия договора банковского вклада, отмечается на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ.
Теперь, если такого превышения за один из налоговых периодов действия вклада нет, то необлагаемый лимит может быть перенесен на следующие периоды. Такой порядок применяется с того налогового периода, в котором заключен соответствующий договор банковского вклада, уточняет ФНС.
Эксперт привела пример. Так, в 2024 году необлагаемая сумма составляет 210 тысяч рублей. Вкладчик получил процентный доход 110 тысяч рублей и открыл вклад на 15 месяцев, срок которого истечет в 2025 году. На 2025 год переносится неиспользованный остаток 100 тысяч рублей (210 тысяч минус 110 тысяч). И плюс к доходам по вкладам будет применяться сумма необлагаемого налогом дохода (она зависит от максимальной ставки ЦБ на 2025 год, например, тоже 210 тысяч рублей, объяснила Мемрук.
"Таким образом, налог по длительному вкладу не должен начисляться, пока доход не превысит 310 тысяч рублей - 100 тысяч рублей остатка с 2024 год и 210 тысяч рублей - необлагаемый лимит на 2025 год. Важно, что эта норма действует задним числом, с 2023 года... Это хорошая возможность для тех, кто размещает средства на долгосрочных депозитах, снизить налоговую нагрузку", - сказала Мемрук.
