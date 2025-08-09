Рейтинг@Mail.ru
Трое пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике остаются в больнице
15:46 09.08.2025
https://ria.ru/20250809/nalchik-2034337547.html
Трое пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике остаются в больнице
Еще одного пострадавшего после обрыва канатной дороги в Нальчике выписали из больницы, на лечении остаются три человека, сообщил минздрав Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 09.08.2025
НАЛЬЧИК, 9 авг – РИА Новости. Еще одного пострадавшего после обрыва канатной дороги в Нальчике выписали из больницы, на лечении остаются три человека, сообщил минздрав Кабардино-Балкарии. "На данный момент в стационаре остаются трое человек", - говорится в сообщении. В минздраве РИА Новости уточнили, что выписан один пациент, который находился в состоянии средне-легкой степени тяжести. По информации министерства, прооперированная по поводу травмы позвоночника пациентка по-прежнему находится в отделении реанимации и интенсивной терапии, ее состояние стабильное. Еще одной женщине в состоянии средней степени тяжести планируют провести операцию. "Третий пациент средне-легкой степени тяжести продолжает стационарное консервативное лечение", - добавили в минздраве. Ранее МЧС сообщило, что в 17.45 мск в пятницу произошел обрыв канатно-кресельной дороги в курортной зоне Нальчика. Всего на 76 креслах канатной дороги находились 23 человека, шестеро упали на твердую поверхность, четверо - в воду, 13 эвакуировали с кресел, погибших нет. Минздрав сообщал, что пострадали 12 человек, из них шестеро госпитализированы, один находится в реанимации. Утром в субботу двух пострадавших выписали. По информации главы КБР Казбека Кокова, все пострадавшие - приезжие из других регионов. СУСК РФ по региону по факту обрыва троса "канатки" возбудило уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда" УК РФ. Ее санкция предусматривает до шести лет лишения свободы.
Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 9 авг – РИА Новости. Еще одного пострадавшего после обрыва канатной дороги в Нальчике выписали из больницы, на лечении остаются три человека, сообщил минздрав Кабардино-Балкарии.
"На данный момент в стационаре остаются трое человек", - говорится в сообщении.
Момент обрыва троса канатной дороги
Момент обрыва канатной дороги в Нальчике попал на видео
8 августа, 21:57
В минздраве РИА Новости уточнили, что выписан один пациент, который находился в состоянии средне-легкой степени тяжести.
По информации министерства, прооперированная по поводу травмы позвоночника пациентка по-прежнему находится в отделении реанимации и интенсивной терапии, ее состояние стабильное. Еще одной женщине в состоянии средней степени тяжести планируют провести операцию.
"Третий пациент средне-легкой степени тяжести продолжает стационарное консервативное лечение", - добавили в минздраве.
Ранее МЧС сообщило, что в 17.45 мск в пятницу произошел обрыв канатно-кресельной дороги в курортной зоне Нальчика. Всего на 76 креслах канатной дороги находились 23 человека, шестеро упали на твердую поверхность, четверо - в воду, 13 эвакуировали с кресел, погибших нет. Минздрав сообщал, что пострадали 12 человек, из них шестеро госпитализированы, один находится в реанимации. Утром в субботу двух пострадавших выписали. По информации главы КБР Казбека Кокова, все пострадавшие - приезжие из других регионов. СУСК РФ по региону по факту обрыва троса "канатки" возбудило уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда" УК РФ. Ее санкция предусматривает до шести лет лишения свободы.
Последствия обрыва канатной дороги в курортной зоне Нальчика
Всем пострадавшим в Нальчике окажут необходимую помощь, заявил глава КБР
8 августа, 20:40
 
