https://ria.ru/20250809/nalchik-2034337547.html

Трое пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике остаются в больнице

Трое пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике остаются в больнице - РИА Новости, 09.08.2025

Трое пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике остаются в больнице

Еще одного пострадавшего после обрыва канатной дороги в Нальчике выписали из больницы, на лечении остаются три человека, сообщил минздрав Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T15:46:00+03:00

2025-08-09T15:46:00+03:00

2025-08-09T15:46:00+03:00

происшествия

нальчик

россия

казбек коков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_94ad90f5ec9abc5e8435f5be43417edc.jpg

НАЛЬЧИК, 9 авг – РИА Новости. Еще одного пострадавшего после обрыва канатной дороги в Нальчике выписали из больницы, на лечении остаются три человека, сообщил минздрав Кабардино-Балкарии. "На данный момент в стационаре остаются трое человек", - говорится в сообщении. В минздраве РИА Новости уточнили, что выписан один пациент, который находился в состоянии средне-легкой степени тяжести. По информации министерства, прооперированная по поводу травмы позвоночника пациентка по-прежнему находится в отделении реанимации и интенсивной терапии, ее состояние стабильное. Еще одной женщине в состоянии средней степени тяжести планируют провести операцию. "Третий пациент средне-легкой степени тяжести продолжает стационарное консервативное лечение", - добавили в минздраве. Ранее МЧС сообщило, что в 17.45 мск в пятницу произошел обрыв канатно-кресельной дороги в курортной зоне Нальчика. Всего на 76 креслах канатной дороги находились 23 человека, шестеро упали на твердую поверхность, четверо - в воду, 13 эвакуировали с кресел, погибших нет. Минздрав сообщал, что пострадали 12 человек, из них шестеро госпитализированы, один находится в реанимации. Утром в субботу двух пострадавших выписали. По информации главы КБР Казбека Кокова, все пострадавшие - приезжие из других регионов. СУСК РФ по региону по факту обрыва троса "канатки" возбудило уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда" УК РФ. Ее санкция предусматривает до шести лет лишения свободы.

https://ria.ru/20250808/obryv-2034248741.html

https://ria.ru/20250808/kokov-2034240086.html

нальчик

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, нальчик, россия, казбек коков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)