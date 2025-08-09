https://ria.ru/20250809/nalchik-2034337547.html
Трое пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике остаются в больнице
Трое пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике остаются в больнице - РИА Новости, 09.08.2025
Трое пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике остаются в больнице
Еще одного пострадавшего после обрыва канатной дороги в Нальчике выписали из больницы, на лечении остаются три человека, сообщил минздрав Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T15:46:00+03:00
2025-08-09T15:46:00+03:00
2025-08-09T15:46:00+03:00
происшествия
нальчик
россия
казбек коков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_94ad90f5ec9abc5e8435f5be43417edc.jpg
НАЛЬЧИК, 9 авг – РИА Новости. Еще одного пострадавшего после обрыва канатной дороги в Нальчике выписали из больницы, на лечении остаются три человека, сообщил минздрав Кабардино-Балкарии. "На данный момент в стационаре остаются трое человек", - говорится в сообщении. В минздраве РИА Новости уточнили, что выписан один пациент, который находился в состоянии средне-легкой степени тяжести. По информации министерства, прооперированная по поводу травмы позвоночника пациентка по-прежнему находится в отделении реанимации и интенсивной терапии, ее состояние стабильное. Еще одной женщине в состоянии средней степени тяжести планируют провести операцию. "Третий пациент средне-легкой степени тяжести продолжает стационарное консервативное лечение", - добавили в минздраве. Ранее МЧС сообщило, что в 17.45 мск в пятницу произошел обрыв канатно-кресельной дороги в курортной зоне Нальчика. Всего на 76 креслах канатной дороги находились 23 человека, шестеро упали на твердую поверхность, четверо - в воду, 13 эвакуировали с кресел, погибших нет. Минздрав сообщал, что пострадали 12 человек, из них шестеро госпитализированы, один находится в реанимации. Утром в субботу двух пострадавших выписали. По информации главы КБР Казбека Кокова, все пострадавшие - приезжие из других регионов. СУСК РФ по региону по факту обрыва троса "канатки" возбудило уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда" УК РФ. Ее санкция предусматривает до шести лет лишения свободы.
https://ria.ru/20250808/obryv-2034248741.html
https://ria.ru/20250808/kokov-2034240086.html
нальчик
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea95746a013f8a31a20483637571b3aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нальчик, россия, казбек коков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нальчик, Россия, Казбек Коков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Трое пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике остаются в больнице
Минздрав КБР: трое пострадавших при обрыве канатной дороги остаются в больнице