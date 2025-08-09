https://ria.ru/20250809/nagasaki-2034290566.html

Россия приняла участие в церемонии памяти жертв бомбардировки в Нагасаки

Россия приняла участие в церемонии памяти жертв бомбардировки в Нагасаки - РИА Новости, 09.08.2025

Россия приняла участие в церемонии памяти жертв бомбардировки в Нагасаки

Посол Николай Ноздрев принял участие в церемонии памяти жертв атомной бомбардировки ВВС США Нагасаки. РИА Новости, 09.08.2025

ТОКИО, 9 авг — РИА Новости. Посол Николай Ноздрев принял участие в церемонии памяти жертв атомной бомбардировки ВВС США Нагасаки."Как известно, начиная с 2022 года Россию не приглашали на памятные церемонии в Хиросиме и Нагасаки под лицемерными предлогами "сложной международной обстановки" и "соображений безопасности". Знаем, что это было сделано не без подсказки со стороны правительства Японии, известного своими антироссийскими подходами, в том числе в контексте ситуации на Украине", — сказал он.Он объяснил причины, по которым принял участие в церемонии в Нагасаки, но воздержался от присутствия на аналогичном мероприятии 6 августа в Хиросиме."В этом году, в отличие от коллег из Хиросимы, власти Нагасаки предпочли отказаться от политизации ключевого для города мероприятия. Представители администрации лично посетили российское посольство, передав письмо за подписью мэра города с приглашением принять участие в панихиде и сопроводив его исчерпывающими разъяснениями относительно прежних шагов", — отметил Ноздрев.Дипломат добавил, что решил посетить мероприятие в силу этих обстоятельств, а также по случаю 80-й годовщины атомной бомбардировки.Атака на Нагасаки

