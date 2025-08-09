https://ria.ru/20250809/nagasaki-2034281034.html

Мэр Нагасаки не назвал страну, сбросившую бомбу на город

Мэр Нагасаки не назвал страну, сбросившую бомбу на город

ТОКИО, 9 авг - РИА Новости. Мэр Нагасаки Сиро Судзуки в своем выступлении на траурной церемонии памяти погибших и пострадавших в ядерной бомбардировке в 80-ю годовщину со дня трагедии не назвал страну, сбросившую бомбу на город, трансляция идет по основным телеканалам и в интернете. "Девятого августа 1945 года на этот город была сброшена атомная бомба. Кто мог тогда представить, что сейчас через 80 лет с того дня мы будем жить в таком мире? Сейчас же прекратите споры, отвечая "на военную силу - военная сила"! Везде вспыхивают конфликты из-за замкнутого круга зла из противостояния и разделения. Если так будет продолжаться, мы придем к ядерной войне. Кризис выживания человечества приближается к каждому из нас, живущему на земном шаре", - сказал мэр. Традиционно в начале церемонии к мемориалу поднесли воду в память о том, что умирающие от ожогов атомного взрыва просили пить. После этого мэр города, премьер-министр, члены кабинета министров, главы партий подносят к мемориалу венки. В 11.02 (5.02 МСК), когда на город была сброшена атомная бомба, была объявлена минута молчания. В этом году в церемонии принимает участие посол Российской Федерации в Японии Николай Ноздрев. С 2022 года Хиросима и Нагасаки не присылали приглашения для участия в церемонии послам России и Белоруссии в связи с конфликтом на Украине. В 2024 году мэрия Нагасаки не стала направлять приглашение послу Израиля из-за бомбардировок Газы. На это послы США, Великобритании, Франции, Канады, Италии и Австралии в знак протеста отказались от участия в церемонии. В этом году власти города направили российскому послу приглашение, которое вручила делегация от города. В этом году, как ожидается, на церемонии будут представители 95 стран, в прошлом году их насчитывалось 100. Девятого августа 1945 года в 11.02 на Нагасаки американскими ВВС была сброшена атомная бомба Fat Man ("Толстяк") мощностью 20 килотонн и массой 4,5 тонны. Бомба взорвалась на высоте 503 метров. Все, кто находились в радиусе 1 километра от эпицентра, погибли. Только в первый год после взрыва погибли более 70тысяч человек. Более 50% пострадавших получили ожоги, до 30% получили повреждения от ударной волны, 20% подверглись действию проникающей радиации. Пожары уничтожили большую часть жилых зданий. Последствия второй бомбардировки были не менее ужасающими, чем первой — в Хиросиме. В одном из японских докладов ситуация, наблюдавшаяся на территории Нагасаки, была охарактеризована следующим образом: "Город напоминает кладбище, на котором не уцелело ни одной надгробной плиты". В месте эпицентра ядерного взрыва и рядом с ним на площади 18 гектаров расположился Парк мира, в центре которого установлена огромная фигура сидящего полуобнаженного мужчины. Правая рука его поднята вверх, как бы указывая на падающую бомбу, а левая протянута горизонтально и символизирует мир и прощение. В Парке мира расположен Музей документов атомной бомбардировки Нагасаки, один из экспонатов которого - часы со стрелками, застывшими на 11.02 – времени, когда город был подвергнут атомной бомбардировке.

