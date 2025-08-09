Рейтинг@Mail.ru
06:02 09.08.2025 (обновлено: 06:21 09.08.2025)
Россия приняла участие в церемонии памяти жертв бомбардировки в Нагасаки
Россия приняла участие в церемонии памяти жертв бомбардировки в Нагасаки
Посол России Николай Ноздрев принял участие в церемонии памяти жертв атомной бомбардировки ВВС США Нагасаки. РИА Новости, 09.08.2025
в мире
нагасаки (город)
хиросима (префектура)
россия
вторая мировая война (1939-1945)
ТОКИО, 9 авг — РИА Новости. Посол России Николай Ноздрев принял участие в церемонии памяти жертв атомной бомбардировки ВВС США Нагасаки."Как известно, начиная с 2022 года Россию не приглашали на памятные церемонии в Хиросиме и Нагасаки под лицемерными предлогами "сложной международной обстановки" и "соображений безопасности". Знаем, что это было сделано не без подсказки со стороны правительства Японии, известного своими антироссийскими подходами, в том числе в контексте ситуации на Украине", — сказал глава дипмиссии российским журналистам. Он объяснил причины, по которым принял участие в церемонии в Нагасаки, но воздержался от присутствия на аналогичном мероприятии 6 августа в Хиросиме. "В этом году, в отличие от коллег из Хиросимы, власти Нагасаки предпочли отказаться от политизации ключевого для города мероприятия. Представители администрации лично посетили российское посольство, передав письмо за подписью мэра города с приглашением принять участие в панихиде и сопроводив его исчерпывающими разъяснениями относительно прежних шагов. Принимая во внимание эти обстоятельства, а также тот факт, что в текущем году отмечается 80-летняя годовщина трагических событий, было принято решение о посещении поминального мероприятия", — заявил посол.Бомбардировка Нагасаки
нагасаки (город)
хиросима (префектура)
россия
в мире, нагасаки (город), хиросима (префектура), россия, вторая мировая война (1939-1945)
В мире, Нагасаки (город), Хиросима (префектура), Россия, Вторая мировая война (1939-1945)
Россия приняла участие в церемонии памяти жертв бомбардировки в Нагасаки

Посол России принял участие в церемонии памяти жертв бомбардировки Нагасаки

© Фото : Посольство России в ЯпонииПосол России в Японии Николай Ноздрев на возложении венков на траурных мероприятиях по случаю 80-й годовщины атомной бомбардировки Нагасаки
Посол России в Японии Николай Ноздрев на возложении венков на траурных мероприятиях по случаю 80-й годовщины атомной бомбардировки Нагасаки - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© Фото : Посольство России в Японии
Посол России в Японии Николай Ноздрев на возложении венков на траурных мероприятиях по случаю 80-й годовщины атомной бомбардировки Нагасаки
ТОКИО, 9 авг — РИА Новости. Посол России Николай Ноздрев принял участие в церемонии памяти жертв атомной бомбардировки ВВС США Нагасаки.
"Как известно, начиная с 2022 года Россию не приглашали на памятные церемонии в Хиросиме и Нагасаки под лицемерными предлогами "сложной международной обстановки" и "соображений безопасности". Знаем, что это было сделано не без подсказки со стороны правительства Японии, известного своими антироссийскими подходами, в том числе в контексте ситуации на Украине", — сказал глава дипмиссии российским журналистам.
Нагасаки после американской атомной бомбардировки - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Пострадавшая при бомбардировке Нагасаки рассказала о трагедии 1945 года
04:06
Он объяснил причины, по которым принял участие в церемонии в Нагасаки, но воздержался от присутствия на аналогичном мероприятии 6 августа в Хиросиме.
"В этом году, в отличие от коллег из Хиросимы, власти Нагасаки предпочли отказаться от политизации ключевого для города мероприятия. Представители администрации лично посетили российское посольство, передав письмо за подписью мэра города с приглашением принять участие в панихиде и сопроводив его исчерпывающими разъяснениями относительно прежних шагов. Принимая во внимание эти обстоятельства, а также тот факт, что в текущем году отмечается 80-летняя годовщина трагических событий, было принято решение о посещении поминального мероприятия", — заявил посол.
Японский город Нагасаки - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Мэр Нагасаки не назвал страну, сбросившую бомбу на город
06:06

Бомбардировка Нагасаки

  • Произошла 9 августа 1945 года в 11.02 по местному времени (5.02 мск).
  • ВВС США сбросили на город атомную бомбу Fat Man ("Толстяк") мощностью 20 килотонн и массой 4,5 тонны.
  • Более 73 тысяч человек погибли или пропали без вести.
  • Позднее от облучения и ранений умерли еще 35 тысяч человек.
  • Более 50 процентов пострадавших получили ожоги, до 30 процентов получили повреждения от ударной волны, 20 процентов подверглись действию проникающей радиации.
  • Пожары уничтожили большую часть жилых зданий.
  • Последствия второй бомбардировки были не менее ужасающими, чем первой — в Хиросиме.
Хиросима после американской атомной бомбардировки - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Уничтожение Хиросимы и Нагасаки не заставило Японию сдаться, заявили в РВИО
00:25
  • В одном из японских докладов Нагасаки сравнили с "кладбищем, на котором не уцелело ни одной надгробной плиты".
  • В месте эпицентра ядерного взрыва и рядом с ним на площади 18 гектаров расположился Парк мира, в центре которого находится огромная фигура сидящего полуобнаженного мужчины. Правая рука его поднята вверх, как бы указывая на падающую бомбу, а левая протянута горизонтально и символизирует мир и прощение.
  • В Парке мира расположен Музей документов атомной бомбардировки Нагасаки, один из экспонатов которого — часы со стрелками, застывшими на 11.02 .
Хиросима после американской атомной бомбардировки - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Атомная бомбардировка Нагасаки 9 августа 1945 года
02:00
 
В миреНагасаки (город)Хиросима (префектура)РоссияВторая мировая война (1939-1945)
 
 
