В Нагасаки началась церемония памяти жертв ядерной бомбардировки
В Нагасаки началась церемония памяти жертв ядерной бомбардировки - РИА Новости, 09.08.2025
В Нагасаки началась церемония памяти жертв ядерной бомбардировки
Траурная церемония памяти погибших и пострадавших в результате ядерной бомбардировки 1945 года началась в Нагасаки в 80-ю годовщину со дня трагедии
ТОКИО, 9 авг - РИА Новости. Траурная церемония памяти погибших и пострадавших в результате ядерной бомбардировки 1945 года началась в Нагасаки в 80-ю годовщину со дня трагедии, трансляция идет по основным телеканалам и интернете. Традиционно в начале церемонии к мемориалу подносят воду в память о том, что умирающие от ожогов атомного взрыва просили пить. В 11.02 (5.02 мск), когда на город была сброшена атомная бомба, объявляется минута молчания. Затем выступает мэр Нагасаки Сиро Судзуки и читает Декларацию мира, после него идут выступление премьер-министра и Клятва о мире школьников города. В этом году в церемонии принимает участие посол РФ в Японии Николай Ноздрев. С 2022 года Хиросима и Нагасаки не присылали приглашения для участия в церемонии послам России и Белоруссии в связи с конфликтом на Украине. В 2024 году мэрия Нагасаки не стала направлять приглашение послу Израиля из-за бомбардировок Газы. На это послы США, Великобритании, Франции, Канады, Италии и Австралии в знак протеста отказались от участия в церемонии. В этом году власти города направили российскому послу приглашение, которое вручила делегация от города. В этом году, как ожидается, на церемонии будут представители 95 стран, в прошлом году их насчитывалось 100. Девятого августа 1945 года в 11.02 на Нагасаки американскими ВВС была сброшена атомная бомба Fat Man ("Толстяк") мощностью 20 килотонн и массой 4,5 тонны. Погибли и пропали без вести более 73 тысяч человек, позднее от облучения и ранений умерли еще 35 тысяч человек. Более 50% пострадавших получили ожоги, до 30% получили повреждения от ударной волны, 20% подверглись действию проникающей радиации. Пожары уничтожили большую часть жилых зданий. Последствия второй бомбардировки были не менее ужасающими, чем первой — в Хиросиме. В одном из японских докладов ситуация, наблюдавшаяся на территории Нагасаки, была охарактеризована следующим образом: "Город напоминает кладбище, на котором не уцелело ни одной надгробной плиты". В месте эпицентра ядерного взрыва и рядом с ним на площади 18 гектаров расположился Парк мира, в центре которого установлена огромная фигура сидящего полуобнаженного мужчины. Правая рука его поднята вверх, как бы указывая на падающую бомбу, а левая протянута горизонтально и символизирует мир и прощение. В Парке мира расположен Музей документов атомной бомбардировки Нагасаки, один из экспонатов которого - часы со стрелками, застывшими на 11.02 – времени, когда город был подвергнут атомной бомбардировке.
В Нагасаки началась церемония памяти жертв ядерной бомбардировки
В Нагасаки началась церемония памяти жертв ядерной бомбардировки 1945 года
