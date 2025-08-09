https://ria.ru/20250809/murashko-2034337152.html
Мурашко взял на контроль оказание помощи пострадавшим в Стерлитамаке
Мурашко взял на контроль оказание помощи пострадавшим в Стерлитамаке
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим в результате ЧП на заводе в Стерлитамаке, сообщил журналистам РИА Новости, 09.08.2025
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим в результате ЧП на заводе в Стерлитамаке, сообщил журналистам помощник министра Алексей Кузнецов. Ранее госкомитет республики по ЧС сообщал, что на производственной площадке "Каустик" АО "Башкирская содовая компания" произошёл технологический инцидент. "Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим в происшествии на заводе в Стерлитамаке", - рассказал Кузнецов.
