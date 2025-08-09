https://ria.ru/20250809/most-2034291131.html

Сальдо оценил возможность восстановления Антоновского моста через Днепр

Сальдо оценил возможность восстановления Антоновского моста через Днепр - РИА Новости, 09.08.2025

Сальдо оценил возможность восстановления Антоновского моста через Днепр

Основные опоры Антоновского моста через Днепр, разрушенного в 2022 году, сохранены, восстановить его можно достаточно быстро, но только после освобождения... РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T08:53:00+03:00

2025-08-09T08:53:00+03:00

2025-08-09T08:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

днепр (река)

владимир сальдо

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830935075_0:0:1244:700_1920x0_80_0_0_bc85e1eb90fa78931c06be6d76ee0e30.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Основные опоры Антоновского моста через Днепр, разрушенного в 2022 году, сохранены, восстановить его можно достаточно быстро, но только после освобождения правобережья, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Ранее в интервью РИА Новости Сальдо заявил, что украинские войска должны быть выведены с оккупированной правобережной части Херсонской области. "Антоновский мост, протяженность его более полутора километров, и основные конструкции, опоры там сохранены, поэтому восстановление может произойти достаточно быстро", - сказал Сальдо в ответ на вопрос, возможно ли восстановить Антоновский мост. По его словам, технически восстановить мост не сложно, но для начала этих работ нужно освободить правый берег Днепра. "Сначала мы должны выполнить задачи по освобождению правобережной части Херсонской области и создать условия для работы без обстрелов. Иначе, конечно же, мы просто будем подвергать риску и опасности строителей. Придет время, а оно обязательно придет, и Антоновский мост, и Каховскую плотину мы восстановим", - подчеркнул губернатор. Как отметил Сальдо, если будет заключен мир и прекратятся обстрелы, восстановить Антоновский мост можно будет "достаточно быстро".

https://ria.ru/20250605/kiev-2021041428.html

https://ria.ru/20250805/saldo-2033390885.html

херсонская область

днепр (река)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

херсонская область , днепр (река), владимир сальдо, общество