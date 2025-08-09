Рейтинг@Mail.ru
Сальдо оценил возможность восстановления Антоновского моста через Днепр
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
08:53 09.08.2025
Сальдо оценил возможность восстановления Антоновского моста через Днепр
Сальдо оценил возможность восстановления Антоновского моста через Днепр - РИА Новости, 09.08.2025
Сальдо оценил возможность восстановления Антоновского моста через Днепр
Основные опоры Антоновского моста через Днепр, разрушенного в 2022 году, сохранены, восстановить его можно достаточно быстро, но только после освобождения... РИА Новости, 09.08.2025
специальная военная операция на украине
херсонская область
днепр (река)
владимир сальдо
общество
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Основные опоры Антоновского моста через Днепр, разрушенного в 2022 году, сохранены, восстановить его можно достаточно быстро, но только после освобождения правобережья, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Ранее в интервью РИА Новости Сальдо заявил, что украинские войска должны быть выведены с оккупированной правобережной части Херсонской области. "Антоновский мост, протяженность его более полутора километров, и основные конструкции, опоры там сохранены, поэтому восстановление может произойти достаточно быстро", - сказал Сальдо в ответ на вопрос, возможно ли восстановить Антоновский мост. По его словам, технически восстановить мост не сложно, но для начала этих работ нужно освободить правый берег Днепра. "Сначала мы должны выполнить задачи по освобождению правобережной части Херсонской области и создать условия для работы без обстрелов. Иначе, конечно же, мы просто будем подвергать риску и опасности строителей. Придет время, а оно обязательно придет, и Антоновский мост, и Каховскую плотину мы восстановим", - подчеркнул губернатор. Как отметил Сальдо, если будет заключен мир и прекратятся обстрелы, восстановить Антоновский мост можно будет "достаточно быстро".
херсонская область
днепр (река)
херсонская область , днепр (река), владимир сальдо, общество
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Днепр (река), Владимир Сальдо, Общество
Сальдо оценил возможность восстановления Антоновского моста через Днепр

Сальдо: основные опоры Антоновского моста целы, его можно быстро восстановить

Разрушенный Антоновский мост через Днепр в пригороде Херсона
Разрушенный Антоновский мост через Днепр в пригороде Херсона - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Разрушенный Антоновский мост через Днепр в пригороде Херсона. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Основные опоры Антоновского моста через Днепр, разрушенного в 2022 году, сохранены, восстановить его можно достаточно быстро, но только после освобождения правобережья, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Ранее в интервью РИА Новости Сальдо заявил, что украинские войска должны быть выведены с оккупированной правобережной части Херсонской области.
"Антоновский мост, протяженность его более полутора километров, и основные конструкции, опоры там сохранены, поэтому восстановление может произойти достаточно быстро", - сказал Сальдо в ответ на вопрос, возможно ли восстановить Антоновский мост.
По его словам, технически восстановить мост не сложно, но для начала этих работ нужно освободить правый берег Днепра.
«
"Сначала мы должны выполнить задачи по освобождению правобережной части Херсонской области и создать условия для работы без обстрелов. Иначе, конечно же, мы просто будем подвергать риску и опасности строителей. Придет время, а оно обязательно придет, и Антоновский мост, и Каховскую плотину мы восстановим", - подчеркнул губернатор.
Как отметил Сальдо, если будет заключен мир и прекратятся обстрелы, восстановить Антоновский мост можно будет "достаточно быстро".
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьДнепр (река)Владимир СальдоОбщество
 
 
