Рейтинг@Mail.ru
В Москве в аварии погибли мотоциклист и пассажир - РИА Новости, 09.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:51 09.08.2025 (обновлено: 19:54 09.08.2025)
https://ria.ru/20250809/moskva-2034361565.html
В Москве в аварии погибли мотоциклист и пассажир
В Москве в аварии погибли мотоциклист и пассажир - РИА Новости, 09.08.2025
В Москве в аварии погибли мотоциклист и пассажир
Мотоциклист и его пассажир погибли в результате аварии на Ходынском бульваре Москвы, они столкнулись с электровелосипедом курьера, сообщили в столичной... РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T19:51:00+03:00
2025-08-09T19:54:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/09/2034362159_0:518:960:1058_1920x0_80_0_0_16c1cb68ce4179d50d73f5230afac64b.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Мотоциклист и его пассажир погибли в результате аварии на Ходынском бульваре Москвы, они столкнулись с электровелосипедом курьера, сообщили в столичной прокуратуре. "По предварительным данным, произошло столкновение электровелосипеда и мотоцикла, который впоследствии наехал на препятствие (мачту городского освещения). В результате водитель и пассажир мотоцикла погибли на месте, мужчина-курьер, управлявший электровелосипедом, доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. В прокуратуре отметили, что проведение процессуальных действий по факту дорожной аварии на Ходынском бульваре поставлено на контроль правоохранителей.
https://ria.ru/20250809/dtp-2034331522.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/09/2034362159_0:476:960:1196_1920x0_80_0_0_b6036eafe5ce48669eee3616c738fbbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве в аварии погибли мотоциклист и пассажир

На Ходынском бульваре в Москве мотоциклист и его пассажир погибли в аварии

© Фото : Прокуратура МосквыНа месте ДТП с участием электровелосипеда и мотоцикла на Ходынском бульваре в Москве
На месте ДТП с участием электровелосипеда и мотоцикла на Ходынском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© Фото : Прокуратура Москвы
На месте ДТП с участием электровелосипеда и мотоцикла на Ходынском бульваре в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Мотоциклист и его пассажир погибли в результате аварии на Ходынском бульваре Москвы, они столкнулись с электровелосипедом курьера, сообщили в столичной прокуратуре.
"По предварительным данным, произошло столкновение электровелосипеда и мотоцикла, который впоследствии наехал на препятствие (мачту городского освещения). В результате водитель и пассажир мотоцикла погибли на месте, мужчина-курьер, управлявший электровелосипедом, доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В прокуратуре отметили, что проведение процессуальных действий по факту дорожной аварии на Ходынском бульваре поставлено на контроль правоохранителей.
В Санкт-Петербурге арестовали водителя, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
В Петербурге арестовали водителя, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом
Вчера, 14:45
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала