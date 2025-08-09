https://ria.ru/20250809/moskva-2034361565.html

В Москве в аварии погибли мотоциклист и пассажир

происшествия

москва

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Мотоциклист и его пассажир погибли в результате аварии на Ходынском бульваре Москвы, они столкнулись с электровелосипедом курьера, сообщили в столичной прокуратуре. "По предварительным данным, произошло столкновение электровелосипеда и мотоцикла, который впоследствии наехал на препятствие (мачту городского освещения). В результате водитель и пассажир мотоцикла погибли на месте, мужчина-курьер, управлявший электровелосипедом, доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. В прокуратуре отметили, что проведение процессуальных действий по факту дорожной аварии на Ходынском бульваре поставлено на контроль правоохранителей.

москва

2025

Новости

происшествия, москва