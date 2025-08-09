https://ria.ru/20250809/moskva-2034361565.html
В Москве в аварии погибли мотоциклист и пассажир
В Москве в аварии погибли мотоциклист и пассажир - РИА Новости, 09.08.2025
В Москве в аварии погибли мотоциклист и пассажир
Мотоциклист и его пассажир погибли в результате аварии на Ходынском бульваре Москвы, они столкнулись с электровелосипедом курьера, сообщили в столичной... РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T19:51:00+03:00
2025-08-09T19:51:00+03:00
2025-08-09T19:54:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/09/2034362159_0:518:960:1058_1920x0_80_0_0_16c1cb68ce4179d50d73f5230afac64b.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Мотоциклист и его пассажир погибли в результате аварии на Ходынском бульваре Москвы, они столкнулись с электровелосипедом курьера, сообщили в столичной прокуратуре. "По предварительным данным, произошло столкновение электровелосипеда и мотоцикла, который впоследствии наехал на препятствие (мачту городского освещения). В результате водитель и пассажир мотоцикла погибли на месте, мужчина-курьер, управлявший электровелосипедом, доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. В прокуратуре отметили, что проведение процессуальных действий по факту дорожной аварии на Ходынском бульваре поставлено на контроль правоохранителей.
https://ria.ru/20250809/dtp-2034331522.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/09/2034362159_0:476:960:1196_1920x0_80_0_0_b6036eafe5ce48669eee3616c738fbbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В Москве в аварии погибли мотоциклист и пассажир
На Ходынском бульваре в Москве мотоциклист и его пассажир погибли в аварии