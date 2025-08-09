Рейтинг@Mail.ru
Turkish Airlines доставила задержанный багаж пассажиров рейсов из Антальи
09:51 09.08.2025
Turkish Airlines доставила задержанный багаж пассажиров рейсов из Антальи
Turkish Airlines доставила задержанный багаж пассажиров рейсов из Антальи
Авиакомпания Turkish Airlines доставила задержанный багаж пассажиров пяти рейсов, прибывших из Антальи в Москву 8-9 августа, сообщило "Внуково". РИА Новости, 09.08.2025
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Авиакомпания Turkish Airlines доставила задержанный багаж пассажиров пяти рейсов, прибывших из Антальи в Москву 8-9 августа, сообщило "Внуково". "Если вы прилетели рейсом авиакомпании Turkish Airlines ТК 3152, 3140, 3024, 1231, 3038 из Антальи 8 - 9 августа 2025 года и не получили свой багаж, вы можете прибыть в аэропорт Внуково для его получения. Багаж прибыл в полном объёме", - сообщили во "Внуково". Пассажиры, оформившие доставку багажа по адресу пребывания или досыл в аэропорты, получат свой багаж в ближайшее время. При себе необходимо иметь заграничный паспорт, посадочный талон и багажную бирку.
анталья (провинция), москва, turkish airlines
Анталья (провинция), Москва, Turkish Airlines
Turkish Airlines доставила задержанный багаж пассажиров рейсов из Антальи

Turkish Airlines доставила задержанный багаж пассажиров из Антальи в Москву

© AP Photo / Lefteris PitarakisСамолеты Turkish Airlines
Самолеты Turkish Airlines
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Самолеты Turkish Airlines. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Авиакомпания Turkish Airlines доставила задержанный багаж пассажиров пяти рейсов, прибывших из Антальи в Москву 8-9 августа, сообщило "Внуково".
"Если вы прилетели рейсом авиакомпании Turkish Airlines ТК 3152, 3140, 3024, 1231, 3038 из Антальи 8 - 9 августа 2025 года и не получили свой багаж, вы можете прибыть в аэропорт Внуково для его получения. Багаж прибыл в полном объёме", - сообщили во "Внуково".
Пассажиры, оформившие доставку багажа по адресу пребывания или досыл в аэропорты, получат свой багаж в ближайшее время.
При себе необходимо иметь заграничный паспорт, посадочный талон и багажную бирку.
Пассажиры перед входом в аэропорт Толмачево в Новосибирске
Прокуратура проверит соблюдение прав пассажиров в аэропортах Сибири
Анталья (провинция)МоскваTurkish Airlines
 
 
