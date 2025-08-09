https://ria.ru/20250809/moskva-2034301517.html

Turkish Airlines доставила задержанный багаж пассажиров рейсов из Антальи

Turkish Airlines доставила задержанный багаж пассажиров рейсов из Антальи - РИА Новости, 09.08.2025

Turkish Airlines доставила задержанный багаж пассажиров рейсов из Антальи

Авиакомпания Turkish Airlines доставила задержанный багаж пассажиров пяти рейсов, прибывших из Антальи в Москву 8-9 августа, сообщило "Внуково". РИА Новости, 09.08.2025

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Авиакомпания Turkish Airlines доставила задержанный багаж пассажиров пяти рейсов, прибывших из Антальи в Москву 8-9 августа, сообщило "Внуково". "Если вы прилетели рейсом авиакомпании Turkish Airlines ТК 3152, 3140, 3024, 1231, 3038 из Антальи 8 - 9 августа 2025 года и не получили свой багаж, вы можете прибыть в аэропорт Внуково для его получения. Багаж прибыл в полном объёме", - сообщили во "Внуково". Пассажиры, оформившие доставку багажа по адресу пребывания или досыл в аэропорты, получат свой багаж в ближайшее время. При себе необходимо иметь заграничный паспорт, посадочный талон и багажную бирку.

