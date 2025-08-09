https://ria.ru/20250809/moskva-2034301517.html
Turkish Airlines доставила задержанный багаж пассажиров рейсов из Антальи
Turkish Airlines доставила задержанный багаж пассажиров рейсов из Антальи - РИА Новости, 09.08.2025
Turkish Airlines доставила задержанный багаж пассажиров рейсов из Антальи
Авиакомпания Turkish Airlines доставила задержанный багаж пассажиров пяти рейсов, прибывших из Антальи в Москву 8-9 августа, сообщило "Внуково". РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T09:51:00+03:00
2025-08-09T09:51:00+03:00
2025-08-09T09:51:00+03:00
анталья (провинция)
москва
turkish airlines
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015845470_0:333:3048:2048_1920x0_80_0_0_546d1681ebb4fda80d9716dd6dfcfe10.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Авиакомпания Turkish Airlines доставила задержанный багаж пассажиров пяти рейсов, прибывших из Антальи в Москву 8-9 августа, сообщило "Внуково". "Если вы прилетели рейсом авиакомпании Turkish Airlines ТК 3152, 3140, 3024, 1231, 3038 из Антальи 8 - 9 августа 2025 года и не получили свой багаж, вы можете прибыть в аэропорт Внуково для его получения. Багаж прибыл в полном объёме", - сообщили во "Внуково". Пассажиры, оформившие доставку багажа по адресу пребывания или досыл в аэропорты, получат свой багаж в ближайшее время. При себе необходимо иметь заграничный паспорт, посадочный талон и багажную бирку.
https://ria.ru/20250809/prokuratura-2034297658.html
анталья (провинция)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015845470_317:0:3048:2048_1920x0_80_0_0_071f251341093b40b8268b09494382fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анталья (провинция), москва, turkish airlines
Анталья (провинция), Москва, Turkish Airlines
Turkish Airlines доставила задержанный багаж пассажиров рейсов из Антальи
Turkish Airlines доставила задержанный багаж пассажиров из Антальи в Москву