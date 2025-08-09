https://ria.ru/20250809/moshenniki-2034274964.html

Мошенники обманывают россиян, предлагая оформить документы для переезда

Мошенники обманывают россиян, предлагая оформить документы для переезда - РИА Новости, 09.08.2025

Мошенники обманывают россиян, предлагая оформить документы для переезда

Мошенники стали звонить россиянам под видом юристов и предлагать помощь в оформлении документов для переезда из РФ и получения вида на жительство в других... РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T03:29:00+03:00

2025-08-09T03:29:00+03:00

2025-08-09T03:29:00+03:00

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056166_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cc741fe4ed35a03f91361da1811bd802.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Мошенники стали звонить россиянам под видом юристов и предлагать помощь в оформлении документов для переезда из РФ и получения вида на жительство в других странах, выяснило РИА Новости. Аферист звонит предполагаемой жертве, чтобы уточнить, не оставляла ли та заявку на оформление документов для переезда из России. Затем предлагает на выбор ряд государств, в том числе европейских, куда якобы можно переехать. После согласия жертвы проверить возможность эмиграции, мошенник просит назвать код из смс, который должен прийти от Госуслуг. Так он получит доступ к личным данным жертвы.

https://ria.ru/20250808/moshenniki-2034053284.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия