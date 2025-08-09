https://ria.ru/20250809/moshenniki-2034274964.html
Мошенники обманывают россиян, предлагая оформить документы для переезда
Мошенники стали звонить россиянам под видом юристов и предлагать помощь в оформлении документов для переезда из РФ и получения вида на жительство в других... РИА Новости, 09.08.2025
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Мошенники стали звонить россиянам под видом юристов и предлагать помощь в оформлении документов для переезда из РФ и получения вида на жительство в других странах, выяснило РИА Новости. Аферист звонит предполагаемой жертве, чтобы уточнить, не оставляла ли та заявку на оформление документов для переезда из России. Затем предлагает на выбор ряд государств, в том числе европейских, куда якобы можно переехать. После согласия жертвы проверить возможность эмиграции, мошенник просит назвать код из смс, который должен прийти от Госуслуг. Так он получит доступ к личным данным жертвы.
