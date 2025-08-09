Рейтинг@Mail.ru
Корабль Crew Dragon с россиянином Песковым отстыковался от МКС
Наука
 
02:26 09.08.2025
Корабль Crew Dragon с россиянином Песковым отстыковался от МКС
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Корабль Crew Dragon с россиянином Кириллом Песковым на борту отчалил от МКС, приводнение корабля ожидается 9 августа у побережья Калифорнии, сообщает "Роскосмос" в Telegram-канале. "Сегодня пилотируемый корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-10 покинул Международную космическую станцию. Приводнение корабля - 9 августа у побережья Калифорнии", - говорится в сообщении госкорпорации. Отмечается, что экипаж миссии Crew-10, в который помимо Пескова входят астронавты NASA Энн МакКлейн и Николь Айерс и астронавт JAXA Такуя Ониси, работал на МКС с марта 2025 года. Также госкорпорация уточнила, что на земле Пескова встретит его соотечественник - космонавт Сергей Прокопьев, а также команда врачей Центра подготовки космонавтов.
Корабль Crew Dragon с россиянином Песковым отстыковался от МКС

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Корабль Crew Dragon с россиянином Кириллом Песковым на борту отчалил от МКС, приводнение корабля ожидается 9 августа у побережья Калифорнии, сообщает "Роскосмос" в Telegram-канале.
"Сегодня пилотируемый корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-10 покинул Международную космическую станцию. Приводнение корабля - 9 августа у побережья Калифорнии", - говорится в сообщении госкорпорации.
Отмечается, что экипаж миссии Crew-10, в который помимо Пескова входят астронавты NASA Энн МакКлейн и Николь Айерс и астронавт JAXA Такуя Ониси, работал на МКС с марта 2025 года.
Также госкорпорация уточнила, что на земле Пескова встретит его соотечественник - космонавт Сергей Прокопьев, а также команда врачей Центра подготовки космонавтов.
Наука
 
 
