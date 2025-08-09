Рейтинг@Mail.ru
План Израиля по Газе усугубит ситуацию в регионе, заявили в МИД России - РИА Новости, 09.08.2025
17:17 09.08.2025
План Израиля по Газе усугубит ситуацию в регионе, заявили в МИД России
в мире
россия
израиль
москва
сектор газа
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. План Израиля расширить военную операцию в Газе приведет к негативным последствиям для всего региона и усугубит ситуацию в палестинском анклаве, заявили в МИД РФ. "Реализация подобных решений и планов, вызывающих осуждение и отторжение, чревата усугублением и без того донельзя драматической ситуации в палестинском анклаве, имеющей все признаки гуманитарной катастрофы", - отмечается на сайте МИД. Очевидно, что тем самым будут существенно осложнены международные усилия по деэскалации в зоне конфликта с серьезными негативными последствиями для всего ближневосточного региона, добавили в ведомстве. Там подчеркнули, что Россия подтверждает свою неизменную позицию о необходимости незамедлительного прекращения огня в секторе Газа, освобождения всех заложников и удерживаемых лиц, а также восстановления беспрепятственного гуманитарного доступа. "В Москве твердо убеждены в безальтернативности решения палестинской проблемы на известной международно-правовой основе с центральным двугосударственным принципом, предусматривающим создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем", - заключили в МИД.
в мире, россия, израиль, москва, сектор газа
В мире, Россия, Израиль, Москва, Сектор Газа
План Израиля по Газе усугубит ситуацию в регионе, заявили в МИД России

МИД России: расширение операции Израиля в Газе усугубит ситуацию в регионе

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. План Израиля расширить военную операцию в Газе приведет к негативным последствиям для всего региона и усугубит ситуацию в палестинском анклаве, заявили в МИД РФ.
"Реализация подобных решений и планов, вызывающих осуждение и отторжение, чревата усугублением и без того донельзя драматической ситуации в палестинском анклаве, имеющей все признаки гуманитарной катастрофы", - отмечается на сайте МИД.
Очевидно, что тем самым будут существенно осложнены международные усилия по деэскалации в зоне конфликта с серьезными негативными последствиями для всего ближневосточного региона, добавили в ведомстве.
Там подчеркнули, что Россия подтверждает свою неизменную позицию о необходимости незамедлительного прекращения огня в секторе Газа, освобождения всех заложников и удерживаемых лиц, а также восстановления беспрепятственного гуманитарного доступа.
Москве твердо убеждены в безальтернативности решения палестинской проблемы на известной международно-правовой основе с центральным двугосударственным принципом, предусматривающим создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем", - заключили в МИД.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
