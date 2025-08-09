https://ria.ru/20250809/mid-2034344673.html

МИД России прокомментировал встречу лидеров Армении и Азербайджана в США

МИД России прокомментировал встречу лидеров Армении и Азербайджана в США

МИД России прокомментировал встречу лидеров Армении и Азербайджана в США

Встреча руководства Армении и Азербайджана в США заслуживает положительной оценки, но подключение внерегиональных игроков не должно создавать дополнительных...

россия

армения

азербайджан

в мире

мария захарова

евразийский экономический союз

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Встреча руководства Армении и Азербайджана в США заслуживает положительной оценки, но подключение внерегиональных игроков не должно создавать дополнительных трудностей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Последовательно поддерживаем все усилия, способствующие достижению данной ключевой для региональной безопасности цели. В связи с этим встреча лидеров южнокавказских республик в Вашингтоне при посредничестве американской стороны заслуживает положительной оценки. Надеемся, что данный шаг поможет продвижению мирной повестки дня", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.Она добавила, что оптимальный вариант для решения проблем Южного Кавказа заключается в поиске и реализации решений, выработанных самими странами региона при поддержке соседей – России, Ирана, Турции."Подключение внерегиональных игроков должно работать на укрепление мирной повестки и не создавать дополнительных трудностей и разделительных линий. Хотелось бы избежать печального опыта западного содействия урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке", - отметила дипломат.Москва дополнительно проанализирует заявления из Вашингтона о разблокировке региональных коммуникаций, сообщила Захарова."В этой сфере остаются актуальными трехсторонние договоренности с участием России, из которых ни одна из сторон не выходила. Важно учитывать и фактор членства Армении в едином таможенном пространстве ЕАЭС, в частности, в отношении организации транзитных грузоперевозок через территорию республики", - говорится в комментарии.Дипломат отметила, что важнейшее значение в установлении мира между двумя южнокавказскими республиками будет иметь подписание и вступление в силу соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией."Примирение двух стран должно быть вписано в региональный контекст и основываться на балансе интересов и безусловном уважении приоритетов сторон и соседних государств", - заключила Захарова.

россия

армения

азербайджан

Новости

россия, армения, азербайджан, в мире, мария захарова, евразийский экономический союз