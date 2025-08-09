Рейтинг@Mail.ru
МИД России прокомментировал встречу лидеров Армении и Азербайджана в США - РИА Новости, 09.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:50 09.08.2025 (обновлено: 17:15 09.08.2025)
https://ria.ru/20250809/mid-2034344673.html
МИД России прокомментировал встречу лидеров Армении и Азербайджана в США
МИД России прокомментировал встречу лидеров Армении и Азербайджана в США - РИА Новости, 09.08.2025
МИД России прокомментировал встречу лидеров Армении и Азербайджана в США
Встреча руководства Армении и Азербайджана в США заслуживает положительной оценки, но подключение внерегиональных игроков не должно создавать дополнительных... РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T16:50:00+03:00
2025-08-09T17:15:00+03:00
россия
армения
азербайджан
в мире
мария захарова
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/09/2034294424_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a7f7dd0df8beaab06707d05a13c80efc.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Встреча руководства Армении и Азербайджана в США заслуживает положительной оценки, но подключение внерегиональных игроков не должно создавать дополнительных трудностей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Последовательно поддерживаем все усилия, способствующие достижению данной ключевой для региональной безопасности цели. В связи с этим встреча лидеров южнокавказских республик в Вашингтоне при посредничестве американской стороны заслуживает положительной оценки. Надеемся, что данный шаг поможет продвижению мирной повестки дня", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.Она добавила, что оптимальный вариант для решения проблем Южного Кавказа заключается в поиске и реализации решений, выработанных самими странами региона при поддержке соседей – России, Ирана, Турции."Подключение внерегиональных игроков должно работать на укрепление мирной повестки и не создавать дополнительных трудностей и разделительных линий. Хотелось бы избежать печального опыта западного содействия урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке", - отметила дипломат.Москва дополнительно проанализирует заявления из Вашингтона о разблокировке региональных коммуникаций, сообщила Захарова."В этой сфере остаются актуальными трехсторонние договоренности с участием России, из которых ни одна из сторон не выходила. Важно учитывать и фактор членства Армении в едином таможенном пространстве ЕАЭС, в частности, в отношении организации транзитных грузоперевозок через территорию республики", - говорится в комментарии.Дипломат отметила, что важнейшее значение в установлении мира между двумя южнокавказскими республиками будет иметь подписание и вступление в силу соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией."Примирение двух стран должно быть вписано в региональный контекст и основываться на балансе интересов и безусловном уважении приоритетов сторон и соседних государств", - заключила Захарова.
https://ria.ru/20250809/armenija-2034265458.html
https://ria.ru/20250809/armeniya-2034274675.html
россия
армения
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/09/2034294424_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_9ac8fff44c6063752c7d93f7bb6fa4fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, армения, азербайджан, в мире, мария захарова, евразийский экономический союз
Россия, Армения, Азербайджан, В мире, Мария Захарова, Евразийский экономический союз
МИД России прокомментировал встречу лидеров Армении и Азербайджана в США

Захарова: встреча Армении и Азербайджана в США заслуживает положительной оценки

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время церемонии подписания трехстороннего соглашения между странами
Президент США Дональд Трамп, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время церемонии подписания трехстороннего соглашения между странами - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время церемонии подписания трехстороннего соглашения между странами
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Встреча руководства Армении и Азербайджана в США заслуживает положительной оценки, но подключение внерегиональных игроков не должно создавать дополнительных трудностей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Последовательно поддерживаем все усилия, способствующие достижению данной ключевой для региональной безопасности цели. В связи с этим встреча лидеров южнокавказских республик в Вашингтоне при посредничестве американской стороны заслуживает положительной оценки. Надеемся, что данный шаг поможет продвижению мирной повестки дня", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.
Ереван - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Армения опубликовала текст декларации, подписанной в Вашингтоне
Вчера, 01:22
Она добавила, что оптимальный вариант для решения проблем Южного Кавказа заключается в поиске и реализации решений, выработанных самими странами региона при поддержке соседей – России, Ирана, Турции.
"Подключение внерегиональных игроков должно работать на укрепление мирной повестки и не создавать дополнительных трудностей и разделительных линий. Хотелось бы избежать печального опыта западного содействия урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке", - отметила дипломат.
Москва дополнительно проанализирует заявления из Вашингтона о разблокировке региональных коммуникаций, сообщила Захарова.
"В этой сфере остаются актуальными трехсторонние договоренности с участием России, из которых ни одна из сторон не выходила. Важно учитывать и фактор членства Армении в едином таможенном пространстве ЕАЭС, в частности, в отношении организации транзитных грузоперевозок через территорию республики", - говорится в комментарии.
Дипломат отметила, что важнейшее значение в установлении мира между двумя южнокавказскими республиками будет иметь подписание и вступление в силу соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией.
"Примирение двух стран должно быть вписано в региональный контекст и основываться на балансе интересов и безусловном уважении приоритетов сторон и соседних государств", - заключила Захарова.
Президент США Дональд Трамп встречает в Белом доме премьер-министра Армении Никола Пашиняна - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Пашинян назвал проект Трампа крупнейшим инвестпроектом в истории Армении
Вчера, 03:21
 
РоссияАрменияАзербайджанВ миреМария ЗахароваЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала